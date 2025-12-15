FİNANS

Firmalar gaza bastı, yıl sonu kampanyaları sürüyor! 0-3 yaş araçlar 725 bin TL’den başlıyor

Yılın sonuna yaklaşırken otomobil firmaları kampanyaları hızlandırdı. Türkiye'de otomobil severler 2025 yılının 11 aylık döneminde model bazında en çok Renault Clio'yu tercih etti. 'İkinci el'de ise markalar bazında Renault, Fiat, Volkswagen, Opel ve Hyundai öne çıktı. Otomobil severlerin en çok tercih ettiği markaların ikinci el piyasada en düşük fiyatı; 0-3 yaş bandında ve 50 bin km’nin altında 725 bin TL’den başlıyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

2025 yılı tamamlanmak üzereyken, otomobil firmaları da yıl sonu kampanyaları ile gaza bastı. Birçok markanın cazip indirimler ve ödeme seçenekleri ile 2025 model araçlarda avantajlı teklifler sunması, sektörde rekabeti de artırdı.

Sektör temsilcileri euroda yaşanan son yükselişin 2026’da fiyatlara sınırlı da olsa yansıyabileceğini, öncesine ise yıl sonu kampanyalarının da desteği ile otomobilde aralık ayı rekor beklentilerinin öne çıkmaya başladığını aktarıyor.

CLİO ZİRVEYİ BIRAKMADI

Türkiye'de otomobil severler 2025 yılının 11 aylık döneminde model bazında en çok Renault Clio'yu tercih etti. Clio, 42 bin 565 adet satış ile toplam otomobil pazarından %3,62 pay aldı.

Onu, yine aynı fabrikadan çıkan Renault Megane Sedan takip etti. Megane Sedan satışları bu yıl Ocak-Kasım döneminde 41 bin 979 adet olarak gerçekleşti. Megane'nın pazar payı ise %3,57 olarak gerçekleşti.

Fiat Egea Sedan 37 bin 913 adet satış ve %3,22 pay ile üçüncü, Toyota Corolla 30 bin 923 adet satış ve %2,63 pay ile dördüncü, Tesla Model Y ise 29 bin 955 adet satış ve %2,55 pay ile beşinci sırada yer aldı.

‘İKİNCİ EL’DE SATIŞLAR

İkinci el piyasada da araç tercihlerinde benzer bir tablo yaşanıyor. Yılın 11 ayında ikinci elde 1 milyon 17 bin adet Renault ve 813 bin 186 adet Fiat marka otomobiller el değiştirdi. Volkswagen 648 bin 534 satışla üçüncü, Opel 401 bin 234 adetle dördüncü ve Hyundai 358 bin 229 adet ile beşinci oldu.

725 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Piyasada öne çıkan modellerin 0-3 yaş, hasar kayıtsız, 50 bin km altında versiyonlarına ikinci el piyasada bakıldığında ise en düşük fiyatlar şöyle gerçekleşiyor:

-Fiat Egea 1.4 Fire Easy (Manuel-2022 model): 725.000 TL

-Renault Clio 1.0 TCE Joy (Otomatik-2022 model): 895.000 TL

-Hyundai i10 1.2 MPI Style (Otomatik-2022 model): 1.015.000 TL

-Opel Corsa 1.2 T Edition (Otomatik-2022 model): 1.050.000 TL

-Renault Megane 1.3 TCE Joy (Otomatik-2022 model): 1.200.000 TL

-Toyota Corolla 1.5 Dream (Otomatik -2022 model): 1.230.000 TL

-Volkswagen Polo 1.0 TSI Life (Otomatik-2022): 1.245.000 TL

-Tesla Model Y 218 HP (Otomatik-2023): 1.925.000 TL

(Not: Liste oluşturulurken güncel ilanlardaki fiyatlar hesaba katılarak, en uygun 5 fiyatın ortalama değeri dikkate alınmıştır. Araçlarda ‘ağır hasar kayıtsız’ şartı aranmış ancak boyasız ve değişensiz özellikleri filtre kapsamına alınmamıştır.)

