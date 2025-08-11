FİNANS

Fırsatçılar işbaşında Bakanlık denetimde! İkinci el daha ucuz olur diye düşünmeyin, fiyatı gören sıfırını alıyor

İkinci el araba ilanlarına olan ilgi artmaya başladı. Sıfır otomobillerden ziyade ikinci ele yönelim artarken bazı ilanlardaki fiyatlar şaşkına uğrattı. Bakanlığın aldığı önlemlere rağmen bazı araba ilanlarının sıfır hallerinden daha pahalı satıldığı görüldü. Fırsatçılık yapan bazı satıcıların yüksek fiyatlarla piyasanın dengesini bozduğu görülüyor.

Ezgi Sivritepe

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyatlar sıfır araçlara göre daha pahalıya satılması vatandaşın gündemine geldi. Bir araçla ilgilenen alıcılar aynı aracın sıfır fiyatının daha uygun olduğunu tespit ediyor. Uzmanlar, araç satın alacak tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

BAKANLIK DENETİMDE AMA...

Ticaret Bakanlığı ikinci el araçların sıfır araçlardan daha yüksek fiyatlarla satılmasının önüne geçmek amacıyla teftişlerini sürdürüyor. Buna göre, Bakanlık bu durumu önlemek için ikinci el araçların, sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan satılması yasaklamıştı. Ancak hala fırsatçılık yapan satıcılar yüksek fiyatlarla piyasanın dengesini bozuyor ve alışveriş hızını azaltıyor.

İlan sitelerindeki bazı ikinci el otomobil fiyatları şu şekilde:

Togg T10X V1 RWD standart menzil sıfır fiyatı: 1,636,363 TL ile, ikinci el satış sitesinde fiyatı: 1,795,000 TL

Toyota Corolla Cross'un En donanımlısı sıfır olarak bayilerde 2 milyon 503 bin 500 liraya satılan Corolla Cross'u ilan sitesinde ikinci el olarak 2 milyon 890 bin liradan satışa sunulduğu görülüyor.

Toyota'nın C-HR 2025 modelini yetkili bayi ikinci el sitesinde sıfır olarak 2 milyon 625 bin liraya satılıyor. Ancak Toyota'nın kendi sitesinde 2,559,000 TL'den alıcı buluyor.

