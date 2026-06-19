Fiyatı 1 milyon TL'nin altında: Dacia yeni elektrikli aracını açıkladı

Dacia, Renault Twingo ile aynı platformu paylaşan ve Avrupa'da üretilecek yeni elektrikli modelinin ismini resmi olarak duyurdu.

FİYATI 1 MİLYON TL'NİN ALTINDA

18 bin euronun (yaklaşık 956 bin TL) altında bir fiyatla satılması beklenen aracın adı paylaşılan yeni bir görselle ortaya çıktı. “New Spring” adıyla tanıtılacak modelin arka tarafında ise sadece Spring yazacak. Bu da eski Spring ile yeni modelin bir süre birlikte satılacağı anlamına geliyor.

EKİM AYINDA TANITILACAK

Yeni elektrikli modelin ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Araçla ilgili henüz resmi bir ayrıntı gelmese de dört kişilik olacağı ve geniş bir bagaj hacmi sunacağı belirtiliyor.

TWINGO'YA BENZEYECEK

Kamuflajlı olarak görüntülenen prototip araçlar, Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Retro kardeşi gibi, Yeni Spring’in de eğimli bir C sütunu, kavisli bir tavan çizgisi ve yuvarlatılmış arka camları bulunuyor. Ön tarafta ve arkada ise Twingo’da bulunan belirgin özellikler Spring’de yer almayacak ve aracın ayrılması sağlanacak.

260 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Teknik ayrıntılar henüz netleşmese de Renault Twingo’ya benzer olması bekleniyor. Araçta, 27,5 kWh batarya bulunacak ve yaklaşık 260 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunacak.

18 bin euroluk fiyatıyla Yeni Spring, Renault Twingo’dan daha uygun fiyatlı olacak ve Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli modellerinden biri olarak. Dacia’nın, önümüzdeki dört yıl içinde üç elektrikli model daha piyasaya sürmesi planlanıyor. Bunlardan biri de yeni nesil Sandero'nun elektrikli versiyonu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi