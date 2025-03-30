'Fiyatını 800 bin TL'ye indirdik! 3 aydır elimde' Süre 53 güne kadar çıktı! İkinci el araçta 'zam' detayına vurgu

Otomotiv piyasasında ikinci elde durgunluk devam ediyor. İlanda kalma süreleri artık 2 ayı buluyor. Uzmanlar satıcıların talep ettiği fiyat ile alıcının kafasındaki fiyat arasında halen ciddi farklar olduğunu belirtti.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Bayram üstü ufak bir hareketlilik var" derken bir başkası ise "İki ay bile ikinci ilanı vermek durumunda kalabiliyorsun" ifadelerini kullandı. İkinci el otomobil piyasasında araçların ilanda kalma süreleri uzadı. Şubat ayında bu süre ortalama 53 güne kadar çıktı.

"ARACIN FİYATINI 900 BİN TL'DEN 800 BİN TL'YE İNDİRDİK"

Bir galerici bir araçtan örnek vererek "Bu araç 60 gündür ilanda satılmadı" derken bir başkası da başka bir aracı örnek göstererek "3 aydır elimde bu araç, 900 bin lira fiyatımız vardı, 800 bin TL'ye indirdik şu anda bu aracın fiyatını" şeklinde konuştu.

Hibrit araçlar 47 günde satılıyor, en hızlı satılan araçlar kategorisinde ilk sırada. En yavaş satılan araçlarsa 65 günle elektrikli araçlar. Bir galerici ise "Genelde suv sınıfı araçlar satılıyor" dedi. Benzinli araçlar 52, dizel araçlarsa 54 gün ilanda kalıyor.

Araç satışında renkler de çok önemli. Örneğin beyaz araba 50 gün, gri araba 51 gün, siyah arabaysa 66 gün ilanda kalıyor. Bununla ilgili "Temizlik açısından daha kolay olduğu için beyaz rengi tercih ediyor insanlar" denildi.

"ZAMLANACAĞINI DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN SATMIYORLAR"

Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Araçların zamlanacağını düşündükleri için biniciler şu anda araçlarını satmıyorlar. 1-2 ay bekletiyorlar, 1-2 ay sonra satışa sunacaklar muhtemelen" şeklinde konuştu.

"ALACAKLARI ARACIN DA FİYATI ARTACAĞI İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Uzmanlara göre '2 ay sonra zam gelecek, aracımı o zaman satayım' demek de doğru değil. Bununla ilgili "Bence mantıksız yapıyorlar yani alacakları aracın da fiyatı artacağı için değişen bir şey yok" ifadeleri kullanıldı. Bir başkası da "Aynı arabayı almak için 100 - 150 bin TL üstüne koyuyorum yani beklemesinin de bir anlamı yok" dedi.