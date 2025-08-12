FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Fiyatları görünce kafalar karıştı! 'Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek'

ÖTV düzenlemesinin ardından araç piyasasındaki son durum takip edilirken araba almak isteyenler sıfır ile ikinci el arasında gidip geliyor. Ancak piyasada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre bazı ilan sitelerinde aynı marka ve modelin ikinci el fiyatının sıfırından daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar ise araba almak isteyen vatandaşları uyardı, dolandırılma ihtimaline vurgu yaptı. Uzmanlar, 'vadelendirme' ve 'kredilendirme' konularına da dikkat çekti.

Fiyatları görünce kafalar karıştı! 'Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek'
Hande Dağ

Araç piyasasında işlerin tersine döndüğü konuşulurken bazı araçların ikinci elinin sıfırdan daha pahalıya ilan sitelerine konduğu görüldü. Peki, bu durumun arkasında yatanlar neler? Uzmanlar araç almayı düşünüp sıfır otomobil ile ikinci el araba arasında kalanları dolandırıcılara karşı uyardı.

Fiyatları görünce kafalar karıştı! Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek 1

BAZI İLANLARDA İKİNCİ ELİN FİYATI SIFIRDAN YÜKSEK

Ekol TV'de yer alan habere göre; ÖTV artışının ardından araç piyasalarında başlayan dalgalanma sürüyor. Sıfır ve ikinci el araç alma konusunda kararsız kalanların kafaları fiyatları görünce daha da karıştı. Bazı ilan sitelerinde aynı marka model araçların ikinci elinin sıfır fiyatından daha yüksek olması dikkat çekti.

Fiyatları görünce kafalar karıştı! Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek 2

Örneğin; sıfırı bayide 2,5 milyon TL olan TOGG'un en üst paketi ilan sitesinde 3 milyon TL'ye satılıyor. Önceki yıllara göre artık bayilerde sıfır araç bulamama gibi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken yani aynı modelin ikinci elini sıfır araca göre daha pahalı satmak imkansız bir hale geliyor. Yani araç satıcılarının artık bir bahanesinin kalmadığı aktarıldı.

Fiyatları görünce kafalar karıştı! Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek 3

"ALIRLARSA DOLANDIRILMA İHTİMALLERİ YÜKSEK"

Otomotiv piyasası uzmanı Aykan Ceylan "Bazı sitelerde yer alan sıfırın fiyatının üzerinde satılan otomobillere kesinlikle tüketiciler kanaat getirmesinler, almasınlar. Alırlarsa da dolandırılma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyelim" dedi.

Fiyatları görünce kafalar karıştı! Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek 4

"SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE SATAMAZ"

Sektör temsilcilerine göre bu tür satışlar usulüne uygun değil. Dolandırıcılara dikkat edilmeli. Ceylan "Otomobillerde eskiden olduğu gibi bir çip krizi yok, sonra bir mıknatıs krizi yaşandı, artık o da yok. Dolayısıyla her modeli istisna modeller hariç bayide zamanında bulabilirler. Sıfır fiyatının üzerinde satamaz. Dolayısıyla muhtemelen bu kişi arayanlara şunu söyleyecektir; ben bunu kendim vadelendiriyorum, kendim kredilendiriyorum... Bu da doğru bir şey değil. Daha düşük faiz oranlarıyla bayilerde bulabilirler. Veyahut da dolandırıcıdır, lütfen buna dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saatler kala imzaladı! 90 gün daha ertelendiSaatler kala imzaladı! 90 gün daha ertelendi
iPhone 17'nin fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin! iPhone 17'nin fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin!

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba Sıfır araba ikinci el ikinci el araba fiyatları ikinci el araç sıfır araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı... Birçok ev yandı, diğerlerine de sıçramak üzere

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı... Birçok ev yandı, diğerlerine de sıçramak üzere

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Fiyatları görünce kafalar karıştı! 'Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek'

Fiyatları görünce kafalar karıştı! 'Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek'

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Saatler kala imzaladı! 90 gün daha ertelendi

Saatler kala imzaladı! 90 gün daha ertelendi

3600 ek gösterge için tarih verdi

3600 ek gösterge için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.