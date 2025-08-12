Fiyatları görünce kafalar karıştı! 'Alırlarsa dolandırılma ihtimalleri yüksek'

Araç piyasasında işlerin tersine döndüğü konuşulurken bazı araçların ikinci elinin sıfırdan daha pahalıya ilan sitelerine konduğu görüldü. Peki, bu durumun arkasında yatanlar neler? Uzmanlar araç almayı düşünüp sıfır otomobil ile ikinci el araba arasında kalanları dolandırıcılara karşı uyardı.

BAZI İLANLARDA İKİNCİ ELİN FİYATI SIFIRDAN YÜKSEK

Ekol TV'de yer alan habere göre; ÖTV artışının ardından araç piyasalarında başlayan dalgalanma sürüyor. Sıfır ve ikinci el araç alma konusunda kararsız kalanların kafaları fiyatları görünce daha da karıştı. Bazı ilan sitelerinde aynı marka model araçların ikinci elinin sıfır fiyatından daha yüksek olması dikkat çekti.

Örneğin; sıfırı bayide 2,5 milyon TL olan TOGG'un en üst paketi ilan sitesinde 3 milyon TL'ye satılıyor. Önceki yıllara göre artık bayilerde sıfır araç bulamama gibi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken yani aynı modelin ikinci elini sıfır araca göre daha pahalı satmak imkansız bir hale geliyor. Yani araç satıcılarının artık bir bahanesinin kalmadığı aktarıldı.

"ALIRLARSA DOLANDIRILMA İHTİMALLERİ YÜKSEK"

Otomotiv piyasası uzmanı Aykan Ceylan "Bazı sitelerde yer alan sıfırın fiyatının üzerinde satılan otomobillere kesinlikle tüketiciler kanaat getirmesinler, almasınlar. Alırlarsa da dolandırılma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyelim" dedi.

"SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE SATAMAZ"

Sektör temsilcilerine göre bu tür satışlar usulüne uygun değil. Dolandırıcılara dikkat edilmeli. Ceylan "Otomobillerde eskiden olduğu gibi bir çip krizi yok, sonra bir mıknatıs krizi yaşandı, artık o da yok. Dolayısıyla her modeli istisna modeller hariç bayide zamanında bulabilirler. Sıfır fiyatının üzerinde satamaz. Dolayısıyla muhtemelen bu kişi arayanlara şunu söyleyecektir; ben bunu kendim vadelendiriyorum, kendim kredilendiriyorum... Bu da doğru bir şey değil. Daha düşük faiz oranlarıyla bayilerde bulabilirler. Veyahut da dolandırıcıdır, lütfen buna dikkat etsinler" şeklinde konuştu.