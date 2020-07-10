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Ford kampanyaları: 2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Ford kampanya düzenleyerek otomobil piyasasına hareket getirmeyi hedefliyor. Pandemi sürecinde durgunlaşan otomotiv sektörü, normalleşmenin ardından hareketlenmeye başladı. Bu süreçte Ford kampanyalar düzenleyerek tüketicileri düşük taksit ve cazip fiyatlarla otomobil sahibi yapmayı planlıyor. İşte Ford binek araç ve ticari araç kampanyaları...

Ford kampanyaları: 2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya

Ford kampanya ile binek ve ticari araçları tüketicilere sunuyor. Koronavirüs nedeniyle otomotiv sektöründe yaşanan durgunluk sonrasında yeni normalleşme süreci ile birlikte hareketlilik başladı. Bu süreçte Ford kampanyalar düzenleyerek sıfır kilometre bir otomobil almak isteyen tüketicilere fırsatlar sunuyor. İşte Ford binek araç ve ticari araç kampanyaları...

Ford kampanyaları

Ford, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulayacağı binek araç kampanyası ile tüketicilere düşük taksik, sıfır faiz ve peşin alımlar için fırsatlar sunuyor.

Ford'un ticari araçlar için hazırladığı kampanya da binek araçlarda olduğu gibi 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında ödeme olarak peşin ödemeyi tercih edenler için 2020 model Connect ve Ranger hariç tüm ticari modellerde %3, Connect ve Ranger araçlarda ise %4 indirim uygulanıyor.

Ayrıca her iki kampanyada da Ford'un kamu bankaları ile iş birliği fırsatından yararlanabilir, %0,49 faizle otomobil ya da ticari araç sahibi olabilirsiniz.

Ford modelleri

Otomobil: Fiesta, Focus, Mondeo, S-MAX, Galaxy

Performans: Mustang, Ford GT, Fiesta ST, Ranger Raptor

SUV: Yeni Kuga, Ecosport, Edge, Yeni Ranger

Yolcu taşımacılığı: Tourneo Courier, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Transit Minibüs

Ticari: Transit Connect, Transit Courier, Transit Custom, Transit Van, Transit Kamyonet

Gelecek araçlar: Puma, Focus ST

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