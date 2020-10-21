FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması

Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin Türkiye'de ortak ticari araç üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve henüz bir somut karar alınmadığı bildirildi.

Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması

Ford Otosan'dan bazı basın-yayın organlarında, şirketin ana ortaklarından Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli'de gerçekleştirileceği yönündeki haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır." denildi.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde yatırım hakkında yer verilen detay bilgilerin de gerçeği yansıtamadığı aktarılan açıklamada, "Habere kaynak gösterilen Kocaeli Sanayi Odası, haberde bahsedilen içerikte resmi ya da gayri resmi bir açıklamaları olmadığını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeterİkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeter
VGM burs başvurusu sona eriyor!VGM burs başvurusu sona eriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
'Süper besin' diye biliniyor! Yeni gelir kapısı
'Süper besin' diye biliniyor! Yeni gelir kapısı
Türkiye'nin en yükseği olacak!
Türkiye'nin en yükseği olacak!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobil TOGG'un bataryası Türkiye'de üretilecek
Yerli otomobilde önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yatırım aracı oldu! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Yanık, "2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"
İkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeter
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar daha da yükselecek
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Uzmanlar 2021 ikinci el araba fiyat tahminlerini paylaştı... İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olur?
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri... İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, 2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.