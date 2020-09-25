Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı ile epey bir süre gündem olacak gibi. Peki, yeni Puma’nın performans modeli ST nasıl?

PERFORMANSLI FORD PUMA ST TANITILDI!

Performanslı Ford Puma ST geçtiğimiz günlerde tanıtıldı! Peki yeni Puma ST nasıl? Puma ST fiyatı ne? Ford Puma 2021 özellikleri içinde Ford Puma ST nasıl bir yere sahip…

2021 FORD PUMA ST

Ford’un marka tarihinde farklı bir yeri olan Puma, belki de bir otomobil alacak olan kişilerin özel olduğu için elden çıkarmayı hiç istemeyeceği bir seçenek. Üstelik, bu yıllardır böyle. Özetle Puma rozeti özel. Puma rozetini artık bir SUV olarak yeni Ford Puma taşıyor.

Kompakt SUV sınıfında rekabeti bambaşka bir noktaya taşıyan yeni Puma, bu segmentte ruhu olan nadir seçeneklerden biri. Puma’nın süreç içerisinde Vignale ve ST-Line olmak üzere farklı versiyonu da pazara sunuluyor. Ford Puma ST de geçtiğimiz günlerde online olarak tanıtıldı. Yeni Puma ST, Fiesta ST’den bilinen altyapı ve motor dinamikleri üzerine inşa edilmiş.

Puma ST’nin motoru nasıl? Motor bölümünde 1,5 litrelik EcoBoost üç silindir ile karşılaşıyoruz. 200 PS güç üreten bu motorun maksimumda vereceği tork ise 320 Nm. Bu da Fiesta ST ile 30 Nm fark demek.