Gani Müjde'yi şaşırtan 17,5 kat zam! Geçen yıl 8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu

Akaryakıt fiyatları ve yüksek enflasyon nedeniyle artan trafik sigortası araç sahiplerini zor durumda bırakırken, kasko fiyatlarındaki büyük artış dikkat ekiyor. Son olarak aracına kasko yaptırmak isteyen yönetmen ve senarist Gani Müjde'nin paylaştığı rakam gündem yarattı.

7 yaşındaki aracına her yıl düzenli olarak kasko yaptıran yönetmen ve senarist Müjde, yeniletmek istediği kaskosu için sigorta şirketlerinden fiyat aldı.

EN DÜŞÜK KASKO TEKLİFİ 40 BİN TL

En düşük teklif geçen yılki fiyatın 5 katı olan 40 bin TL olarak geldi. Ancak Müjde, fiyatlara baktığındaysa şaştı kaldı.

140 BİN TL'LİK KASKO TEKLİFİ

Kanal D'de yer alan habere göre; kasko fiyatının 140 bin TL'ye kadar çıktığını gören Müjde "Biri şaka yapıyor herhalde dedim. Şirketler 'bize arabanı getirme biz bu işleri bıraktık' der gibiler" diye konuştu.

"NORMAL BİR ARACA BİNİYORUM"

İstenen kasko bedelini sosyal medyada paylaştıktan sonra herkesin çok lüks bir araca bindiğini zannettiğini belirten Müjde "Normal bir araca biniyorum" dedi.

Fiyatlar yüzünden aracına henüz kasko yaptırmadığını söyleyen müjde, gelen zamlara isyan etti.



