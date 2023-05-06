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Geçen sene 50, bu sene 300 bin TL: İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…

06.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla 2. el otomobil piyasası hareketlendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar, Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde yoğunluk oluşturdu. Piyasayı değerlendiren galericiler, 300 bin TL'nin altında çok araba olmadığını, en çok 300 ile 500 bin TL bandındaki araçları sattıklarını belirttiler.

Geçen sene 50, bu sene 300 bin TL: İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde bulunan galericiler, piyasanın hareketlendiğini, en çok 300 bin ile 500 bin TL bandındaki otomobillerin satışının yapıldığını söylediler.

Piyasa hakkında bilgi veren oto galerici Rıfat Bilgili, “Şu anda işlerimiz yoğun durumda. Çok fazla hareketlilik var. Fiyat artışları yavaşladı ve hareketlilik başladı. Daha da fazla sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 50 bin TL’nin altında araba yoktu. 50 bin TL ile 200 bin TL’lik arabalar satılıyordu. Şu anda ise 300 bin liranın altında çok fazla araba yok. 300 bin TL ile 500 bin TL arasındaki arabaların sirkülasyonu var. Bu arabaların satışı hızlı, ticareti hızlı oluyor. Biz de bu fiyatlarda araba bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

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"SEÇİME KADAR İNSANLAR ARAÇ ALMAK İÇİN BİRAZ DAHA ACELE EDİYORLAR"

Galerici Abdullah Güven, “İkinci el otomobil piyasasında yeterince ürün bulamıyoruz. Buna bağlı olarak fiyatlar yükseliyor. Şu anda satışlar yoğun durumda. Para olarak yükselmiş gözükse de ürün olarak eriyoruz. Genellikle 300 bin TL ile başlayan, 1 buçuk milyon TL’ye kadar giden araç segmenti arasında çalışıyorum. Vatandaşlar ise 700 ile 800 bin TL arasındaki arabaları alıyor. Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar. Bu sıralar yoğunluk var" diye konuştu.

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"SEÇİMDEN SONRA DAHA FAZLA HAREKET BEKLİYORUZ"

Arabasını satmaya getiren Özden Çayıroğlu, “Seçimlere bağlı olarak bütün sektör şu anda buna endekslendi. Seçimden sonra daha fazla hareket bekliyoruz. Bugün de yoğunluk olmasının sebebi biraz da havanın güneşli olmasından kaynaklı. Bu durum bizlere yansır inşallah” şeklinde konuştu.

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"500’ÜN ÜSTÜNE ÇIKILDIĞINDA İNSANLAR BİR ADIM GERİ GİDİYOR"

Aracını satmaya getiren Yasin Güzel, “Keşke araba fiyatları bu kadar yükselmeseydi. Araba pazarı bugün bayağı hareketli. İnsanlar araç alamadıkları zaman zarar ettiklerini anladılar. Arabalar temiz olunca ve kilometreleri az olunca fiyatları yüksek oluyor. İnsanların şu an bütçesi 350 ile 500 bin TL arasında. 500’ün üstüne çıkıldığında ise insanlar bir adım geri gidiyor" ifadelerini kullandı.

Alıcı Tahsin Küçük ise, "Bütçemize göre araba arıyoruz. Fiyatları biraz yüksek durumda. Araba satanlarla çok fazla anlaşamıyoruz. Biz 200 diyoruz, onlar 250 diyor" açıklamasında bulundu.


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ikinci el araba

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