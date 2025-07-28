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Giderleri yüzde 200'ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! 'Nakit akışı bozuldu' çalışanlar için büyük risk...

Otomotiv satışları yılın ikinci çeyreğinde düşük düzeyde ilerledi. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, sektör giderlerinin yüzde 200'e varan oranlara ulaştığını aktararak, maliyetleri dengelemenin zor olduğunu aktardı. Özçete, "son 20 günde 3 firma konkordato ilan etti” diyerek sektörde yaşanan zorluklara değindi. İşte detaylar...

Giderleri yüzde 200'ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! 'Nakit akışı bozuldu' çalışanlar için büyük risk...
Ezgi Sivritepe

Otomobil sektörünün yüzü bu yıl gülmeyecek gibi duruyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) açıkladığı 2025 yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektörde yılın ilk yarısında satış, ihracat ve istihdamda kayda değer bir büyüme görülemedi.

Giderleri yüzde 200 ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! Nakit akışı bozuldu çalışanlar için büyük risk... 1

Yılın üçüncü çeyreği için de umutlar zayıflarken yurt içi satışlarda dolar bazında sadece yüzde 1,58’lik bir artış gözlemlendi. Çıkan sonuçlara göre dernek üyelerinin büyük bölümünün gelecek üç ayda yeni bir yatırım planlamadığı ortaya çıkarken, en büyük sorun olarak “nakit akışındaki bozulma” olarak görülüyor.

Giderleri yüzde 200 ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! Nakit akışı bozuldu çalışanlar için büyük risk... 2

HAREKET BEKLENMİYOR

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete Türkiye gazetesine konuştu. Özçete, belirgin bir hareket görmediklerini ifade etti. Yatırım iştahının zayıf olduğunu ve işletmelerin üzerinde nakit akışı baskısının arttığını kaydeden Özçete, şunları söyledi:

Giderleri yüzde 200 ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! Nakit akışı bozuldu çalışanlar için büyük risk... 3

"TL bazlı ciroda yaşanan yükselişin büyük bölümü artan maliyetleri dengeleyemedi. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, kredi hacminin sınırlanması ve yüksek faiz ortamı nedeniyle şirketlerin operasyonel sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli üretici ve dağıtıcı firmalarda nakit akışı bozuldu, bazı firmalar ise konkordato ilan etmek zorunda kaldı”

Giderleri yüzde 200 ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! Nakit akışı bozuldu çalışanlar için büyük risk... 4

İSTİHDAM TEHDİT ALTINDA

OSS verilerine göre 8,8 milyar dolarlık iç pazar hacmine sahip olan Türkiye otomotiv satış sonrası sektörü, küresel ticaret savaşları ve yüksek enflasyonun etkisiyle oldukça zorlanıyor.
Giderleri yüzde 200 ü buldu, iyi haber beklemiyorlar! Nakit akışı bozuldu çalışanlar için büyük risk... 5

Dernek tarafından hazırlanan ve sektörü detaylı bir şekilde inceleyen analizler, en büyük ihracat pazarının Almanya olduğunu ortaya koyarken, ABD’ye yönelik ihracatın dolaylı yollardan azaldığına dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, yedek parçanın bir tüketim değil güvenlik ürünü olduğunun altını çizerek, nakit sıkışıklığının sadece firmaları değil istihdamı da tehdit eder hâle geldiğini belirtiyor.

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