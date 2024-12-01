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Gizli ayıplı çıkmıştı! Seyir halindeyken yanan araç için Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Yenisi verilecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 17:29
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı ve seyir halinde yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı. 2015'te sıfır araç satın alan bir kişi, sürekli arızalarla karşılaştı ve aracın 2016'da yanmasının ardından dava açtı. Mahkeme, aracın tamirle değer kaybı yaşayacağını belirterek yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onayladı.

Gizli ayıplı çıkmıştı! Seyir halindeyken yanan araç için Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Yenisi verilecek

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı çıkan ve seyir halinde yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Ankara'da bir kişi, 2015'te sıfır araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığından itibaren elektrik bağlantısı kesilmesi, ateşleme arızası gibi sorunlar yaşayan araç sahibi, sorunun giderilmesi için aracı servise götürdü ancak bakımlarının yapılmasına rağmen araçtaki arızalar devam etti.

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YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Araç sahibi, 2016'da, kullanımı esnasında aracın aniden yanması üzerine servisten aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı.

Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir sistem arızasına veya soruna rastlanmadığını savundu.

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ASETON BULUNDU

Yakıt deposundan alınan numune üzerinde yapılan incelemede, "içerikte aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklarını artırdığını, ABS etrafında bulunması gereken braketin bulunmaması sebebiyle hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

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DAVA KABUL EDİLDİ

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Araç Otomobil servis
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