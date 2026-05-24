Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

İkinci el araç pazarına bayramın erken geldiği ve piyasada bir süredir hareketlilik olduğu öğrenildi. Satışların, Ocak, Nisan döneminde yüzde 3,1 artarak 2,3 milyon adedi aştığı kaydedildi. İşte ikinci el araç pazarında son durum...

"SATIŞTA CİDDİ HAREKETLİLİK OLDU"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer "9 günlük bir bayram tatili söz konusu olduğu için ciddi bir satışta hareketlilik oldu" dedi. Bayram hareketliliği başlarken ikinci el araç satışlarının arttığı belirtildi.

Sektör Temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu "Yaz başı, tatile gidiyor insanlar, bayram öncesi, bunların da çok büyük bir etkisi var" derken bir süredir ikinci el piyasasında artış olduğu vurgulandı. Kavaklıoğlu "Sıfır araçlar geçen yıla göre %3.9 daralma oldu. İkinci elde ise son aylarda geçen yıla göre %2.1 artarak sıfırlara göre daha tercih sebebi oldu" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR MAKAS OLUŞMAYA BAŞLADI"

Bu artıştaki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak da sıfır otomobille ikinci el otomobil arasındaki fiyat farkı olduğu gösterildi. Kavaklıoğlu "Sıfırla ikinci el arasında çok ciddi bir makas oluşmaya başladı. Sıfır aracı fiyatlarına bakıldığı zaman ikinci el çok daha mantıklı pozisyonda" dedi.

500 BİN TL'LİK FİYAT FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer ise "2026 model 0 km bir araç 1,5 milyon lirayken 2023 model bir araç 1 milyon liraya alınabiliyor. Aynı kasa, aynı paket, aynı donanımdaki bir araç için de ikinci eli tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Diğer yandan bayram hareketliliği de yaşandığı vurgulandı. Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer "Tatillere, şehir dışına gidecekler... Burada da bir araç ihtiyacı mutlaka ki doğuyor. Bundan dolayı da bir hareketlilik oldu işlerimizde bayram öncesi" dedi.

Oto Galeri Sahibi Mesut Şahin de "Küçük otomobiller ve aile otomobilleri tercih ediliyor. Burada yakıtın daha uygun olduğu araçlara öncelik veriyorlar" ifadelerini kullandı.