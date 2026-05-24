FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Bayram öncesi, araç almayı düşünenler ikinci el araç piyasasını takip ediyor. Sektör temsilcileri, hem bayram hem de 0 ile 2. el arasındaki makas nedeniyle ikinci elde hareketlilik yaşandığını vurguladı.

Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark
Hande Dağ

İkinci el araç pazarına bayramın erken geldiği ve piyasada bir süredir hareketlilik olduğu öğrenildi. Satışların, Ocak, Nisan döneminde yüzde 3,1 artarak 2,3 milyon adedi aştığı kaydedildi. İşte ikinci el araç pazarında son durum...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Yoğunluk artacak' Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Yoğunluk artacak'

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 1

"SATIŞTA CİDDİ HAREKETLİLİK OLDU"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer "9 günlük bir bayram tatili söz konusu olduğu için ciddi bir satışta hareketlilik oldu" dedi. Bayram hareketliliği başlarken ikinci el araç satışlarının arttığı belirtildi.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sektör Temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu "Yaz başı, tatile gidiyor insanlar, bayram öncesi, bunların da çok büyük bir etkisi var" derken bir süredir ikinci el piyasasında artış olduğu vurgulandı. Kavaklıoğlu "Sıfır araçlar geçen yıla göre %3.9 daralma oldu. İkinci elde ise son aylarda geçen yıla göre %2.1 artarak sıfırlara göre daha tercih sebebi oldu" ifadelerini kullandı.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 3

"CİDDİ BİR MAKAS OLUŞMAYA BAŞLADI"

Bu artıştaki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak da sıfır otomobille ikinci el otomobil arasındaki fiyat farkı olduğu gösterildi. Kavaklıoğlu "Sıfırla ikinci el arasında çok ciddi bir makas oluşmaya başladı. Sıfır aracı fiyatlarına bakıldığı zaman ikinci el çok daha mantıklı pozisyonda" dedi.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 4

500 BİN TL'LİK FİYAT FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer ise "2026 model 0 km bir araç 1,5 milyon lirayken 2023 model bir araç 1 milyon liraya alınabiliyor. Aynı kasa, aynı paket, aynı donanımdaki bir araç için de ikinci eli tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 5

Diğer yandan bayram hareketliliği de yaşandığı vurgulandı. Oto Galeri Sahibi Ömer Yurttaşer "Tatillere, şehir dışına gidecekler... Burada da bir araç ihtiyacı mutlaka ki doğuyor. Bundan dolayı da bir hareketlilik oldu işlerimizde bayram öncesi" dedi.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 6

Oto Galeri Sahibi Mesut Şahin de "Küçük otomobiller ve aile otomobilleri tercih ediliyor. Burada yakıtın daha uygun olduğu araçlara öncelik veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Hareketlilik oldu: Makas oluşmaya başladı 500 bin TL lik fark 7

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'
TR82 Bölgesi'ne Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar TL'lik yatırım başvurusuTR82 Bölgesi'ne Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar TL'lik yatırım başvurusu

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba araba fiyatları araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.