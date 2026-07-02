Haziranın en çok satan otomobili belli oldu! İşte zirvenin sahibi

Haziran ayında Türkiye otomobil pazarında en fazla tercih edilen model Renault Clio olarak kayıtlara geçti. Fiat Egea Sedan listenin ikinci basamağında yer alırken, Renault Megane ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,19 küçülerek 558 bin 179 adet seviyesinde gerçekleşti.

CLIO ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ekonomim'de yer alan habere göre, haziran ayında 4 bin 807 adetlik perakende satış rakamına ulaşan Renault Clio, en çok satılan otomobil oldu. Model, mayıs ayına göre satışlarını yüzde 21,1 artırırken, yılın ilk altı ayında toplam 28 bin 892 adet satış gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.

Listede ikinci sırada bulunan Fiat Egea Sedan, haziran ayında 4 bin 742 adet satıldı. Modelin satışları bir önceki aya göre yüzde 151,2 artarken, ocak-haziran dönemindeki toplam satış adedi 14 bin 766 olarak kaydedildi.

Üçüncü sıradaki Renault Megane ise haziran ayında 3 bin 467 adet satış yaptı. Mayıs ayına göre yüzde 29,5 büyüme gösteren model, yılın ilk altı ayında toplam 17 bin 375 adetlik satış rakamına ulaştı.

TOGG İLK 5'E GİRMEYİ BAŞARDI

Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, haziran ayında satışlarını mayıs ayına göre yüzde 60,1 artırarak 2 bin 933 adede yükseltti. Bu performansıyla dördüncü sırada yer alan modelin, yılın ilk yarısındaki toplam satışı 12 bin 3 adet oldu.

Beşinci sıradaki Toyota Corolla ise haziran ayında 2 bin 728 adetlik satış gerçekleştirdi. Model, mayıs ayına göre yüzde 25,1 artış gösterirken, ocak-haziran dönemindeki toplam satış adedi 17 bin 215'e ulaştı.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLER

Renault Duster, haziran ayında 2 bin 493 adet satışla listenin altıncı sırasında yer aldı. Aynı dönemde pazara giriş yapan Renault Boreal ise ilk ayında ulaştığı 2 bin 160 adetlik satışla yedinci sıraya yerleşti.

Haziran ayının en dikkat çekici performanslarından birini Citroen C4 sergiledi. Model, mayıs ayında 358 adet olan satışını haziranda yüzde 471,8 artırarak 2 bin 47 adede çıkardı ve sekizinci sıraya yükseldi.

İlk 10 listesini, bin 942 adet satış ve yüzde 87,3 artış yakalayan KG Mobility (SsangYong) Torres dokuzuncu sırada tamamlarken, Nissan Qashqai ise bin 923 adet satışla onuncu sırada yer aldı.