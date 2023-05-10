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Hem yok hem pahalı! Sıfır otomobillere Mayıs ayında yeni kur zammı: Fiyatlar 60-120 bin TL arasında arttı

10.05.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayilerde bulunmakta zorlanılan sıfır otomobillere Mayıs ayında yeni kur zammı geldi. Yüzde 3 ile yüzde 5 arasında gelen kur zammıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları 120 bin TL'ye kadar zamlandı. Özellikle son bir haftada yaşanan artış dikkat çekerken, bazı araçların fiyatlarının bir haftada 60 bin TL yükseldiği görüldü. Sektör temsilcileri yaklaşan seçimlere de işaret ederken yeni zam beklentisinde olduklarını söylüyor.

Hem yok hem pahalı! Sıfır otomobillere Mayıs ayında yeni kur zammı: Fiyatlar 60-120 bin TL arasında arttı

Otomobil fiyatlarındaki artış sürerken, özellikle ikinci eldeki yükselişten bunalan vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Bayi bayi araç arayan vatandaşlar 'araç yok' cevaplarıyla karşılaşırken, bulunamayan o araçların fiyatlarına ise yeni zam geldi.

MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA SIFIR OTOMOBİLE YENİ KUR ZAMMI

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte sıfır otomobillerin fiyatları arttı. Yüzde 3 ile yüzde 5 arasında kur zammı geldi. Kur zammının otomobil fiyatlarına yansıması ise 60 bin TL ile 120 bin TL arasında oldu.

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Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Nisan ayında 1 milyon 300 bin civarında olan bir otomobil, şu an ortalama 1 milyon 370 bin TL'den satılıyor.

SON BİR HAFTADA 60 BİN TL ARTTI

SUV sınıfında olan ve en çok satan, en çok soruların araçların başında gelen bir otomobil bir hafta öncesine kadar 950 bin TL'den satılırken, bugün itibariyle 1 milyon 10 bin TL'ye satışta.

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SEÇİM SONRASI YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Önümüzdeki ay için de yeni bir zam beklentisinde olduklarını belirten otomobil satış müdürü Hüseyin Kaya, "Biz bekliyoruz. Hem kurdan dolayı bekliyoruz hem de önümüzdeki seçimin sonuçlarının etkileyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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