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Herkes merak ediyor! Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu, dizel ve benzinle farkı olay yarattı

04.11.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Togg Teknoloji Kampüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açılmıştı. Törende Togg'un ilk akıllı cihazı olan C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Akıllı cihazın üretim bandından inmesiyle birlikte Togg'un merak edilen detayları ortaya çıkmaya başladı. Togg'un ne kadar yakacağı, deposunun ne kadar dolacağı hesaplandı.

Herkes merak ediyor! Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu, dizel ve benzinle farkı olay yarattı

Togg'un aslında bir otomobil değil, bir akıllı cihaz olduğu sık sık vurgulanıyor. Bu da baştan aşağı elektronik aksamlarla dolu Togg'un nasıl bir teknolojiye sahip olduğuna dair insanlarda bir merak uyandırıyor. Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından inmesiyle birlikte, vatandaşların Türkiye'nin otomobili Togg'a yönelik merakları arttı. Bu meraka sahip olan vatandaşlar Togg'un detaylarını aramaya başladı. En çok merak edilen konu ise elbette Togg'un ne kadar yaktığıyla ilgiliydi. Elektrikli olan Togg'un km'de ne kadar yakacağı bir süredir araştırılıyordu. Nitekim bu konuda bir hesaplama yapıldı. Dizel ve benzinle farkı olay yaratacak!

YÜZDE 75 ORANINDA AZALIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlara göre daha tasarruflu olduğu bilinirken, Togg’daki kilometre maliyeti yüzde 75 oranında azalıyor.

İŞ YERİNDEN 400 LİRA

Togg’un ev tipi elektrikle dolması halinde kilovat başına maliyeti yüksek kademede güncel olarak 2,6 lira. Böylece 500 kilometre menzile sahip Togg’da bulunan 90 kWh’lık bataryanın evden şarj edilmesi halinde ödenecek miktar 235 lirayı bulacak. Aracın iş yerinden şarj edilmesi halinde ticarethane kademesindeki kilovat birim değeri 4,45 liraya çıkıyor. Togg’un iş yerinde doldurulması durumunda ise maliyet 400 liraya yükseliyor. Benzinli bir araç, 500 kilometreyi 920 liraya, dizel araç ise 745 lirada kat ediyor.

NORMAL ŞARJDA İSE YÜZDE 36 TASARRUF SAĞLIYOR

Togg’un şarj markası Trugo’nun Türkiye’nin dört bir yanına açacağı DC (50 kWh-hızlı şarj) istasyonlarıyla 90 kWh’lık bataryanın yüzde 80’i 25 dakikada dolacak. Togg’un DC istasyonlardaki dolum maliyeti ise kWh başına güncel tarife olan 7,7 lirayla 693 liraya çıkacak. 4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına güncel fiyatı 6,5 lira. Böylece 90 kWh’lık Togg’un AC şarjla bataryanın tamamı 585 liraya dolacak. Normal şarjda yüzde 36’dan fazla tasarruf sağlayan elektrikli Togg, hızlı şarjda ise benzinli bir araca göre yüzde 25’e daha az masraf çıkaracak.

APARTMANLARA İSTASYON GELİYOR

Türkiye geneline Togg markası Trugo’yla 1.500 hızlı şarj istasyonu kurulacak. Yoğun yerlerde 25 kilometrede bir istasyon kurulma kararı verilirken, daha seyrek yerlerde ise 50 kilometre yarı çapı baz alınacak. Kurulan istasyonlarda2 soket yer alacak. Bu da 3 bin aracın aynı anda şarj edilmesine imkan sağlıyor. Mevcut haliyle Türkiye’de şu an 4 bini aşkın şarj istasyonu bulunuyor. 1.500’ü özel kullanımda olan şarj istasyonlarının çoğu AC (22 kWh-normal şarj) konumunda. Yasal düzenlemeyle site ve AVM’lerdeki otoparklarda zorunlu olan şarj istasyonlarının yaygınlaşması için apartmanlara da izin verilecek. Ancak apartmanlarda hali hazırda Şarj istasyonunun kurulması için oy birliği şartı aranıyor. Togg’la birlikte yapılacak yeni düzenleme ile çoğunluğun istemesi şartına bağlanarak apartmanlarda istasyon kurulumunun önü açılacak.

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