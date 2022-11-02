FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber! 400 bin TL'nin altında yalnızca bir tane kaldı

'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber! 400 bin TL'nin altında yalnızca bir tane kaldı

02.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları artmaya devam ederken otomobil alma hayali kuranları bir kez daha düşündürecek haber geldi. Ucuz araba bulmak artık neredeyse imkânsız hale gelirken 400 bin liranın altında Kasım ayı itibariyle sadece tek bir model araç kaldı. Vatandaşın ümidi ise henüz bir rakam telaffuz edilmeyen TOGG oldu.

'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber! 400 bin TL'nin altında yalnızca bir tane kaldı

Otomobil sektöründeki çip krizi, dövizdeki dalgalanmayla birleşince araba almak isteyenler hayallerine ulaşamadı. Günden güne artan otomobil fiyatlarına 6 ay ve 6 bin km kuralı da çare olmadı. İlan sitelerinde ikinci el araçların fiyatları neredeyse sıfır araçları solladı. Eğer sıfır otomobil almak istiyorsanız o parayı gözden çıkarmanız gerekiyor...

iStock-585495312

Sıfır otomobil alma hayali kuranlar bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Küresel çip krizi, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları aldı başını gitti. Son dönemde Türkiye'de sıfır araçların satışında da ciddi bir azalma var.

İlginizi Çekebilir

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

 Seri üretime geçildi! Togg, Avrupa'da Çinlilerle yarışacak

Seri üretime geçildi! Togg, Avrupa'da Çinlilerle yarışacak

 Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

 Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

400 BİN TL'NİN ALTINDA SADECE BİR MODEL KALDI!

Sıfır araçlardaki pahalılık günden güne etkisini hissettiriyor. Buna göre Türkiye'de sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın 400 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. 400 bin TL'nin altında yalnızca tek bir model kaldı. Hyundai i10 Kasım ayı itibariyle listede 331 bin 500 liradan satılıyor.

one-cikanlar-image-2-new

Bunun dışındaki tüm binek / ticari otomobillerin fiyatı 400 bin TL'nin üstünde. Bunun ardından yerli üretim TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

iStock-1005521164

GÖZLER TOGG'UN FİYATINDA

TOGG'un CEO'su Gürkan Karakaş, son yaptığı açıklamada TOGG için fiyat belirlemenin çok doğru olmadığını önümüzdeki süreçte satışa çıkacak bir otomobilin fiyatının şimdiden belirlenmesinin ticari açıdan olumlu bir hamle olmadığını belirtmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme
Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…
TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyorTOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil sıfır otomobil togg

En Çok Okunan Haberler

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı

4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.