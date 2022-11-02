'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber! 400 bin TL'nin altında yalnızca bir tane kaldı

Otomobil sektöründeki çip krizi, dövizdeki dalgalanmayla birleşince araba almak isteyenler hayallerine ulaşamadı. Günden güne artan otomobil fiyatlarına 6 ay ve 6 bin km kuralı da çare olmadı. İlan sitelerinde ikinci el araçların fiyatları neredeyse sıfır araçları solladı. Eğer sıfır otomobil almak istiyorsanız o parayı gözden çıkarmanız gerekiyor...

Sıfır otomobil alma hayali kuranlar bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Küresel çip krizi, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları aldı başını gitti. Son dönemde Türkiye'de sıfır araçların satışında da ciddi bir azalma var.

400 BİN TL'NİN ALTINDA SADECE BİR MODEL KALDI!

Sıfır araçlardaki pahalılık günden güne etkisini hissettiriyor. Buna göre Türkiye'de sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın 400 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. 400 bin TL'nin altında yalnızca tek bir model kaldı. Hyundai i10 Kasım ayı itibariyle listede 331 bin 500 liradan satılıyor.

Bunun dışındaki tüm binek / ticari otomobillerin fiyatı 400 bin TL'nin üstünde. Bunun ardından yerli üretim TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

GÖZLER TOGG'UN FİYATINDA

TOGG'un CEO'su Gürkan Karakaş, son yaptığı açıklamada TOGG için fiyat belirlemenin çok doğru olmadığını önümüzdeki süreçte satışa çıkacak bir otomobilin fiyatının şimdiden belirlenmesinin ticari açıdan olumlu bir hamle olmadığını belirtmişti.



