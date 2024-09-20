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Hibrit araç ithalatında düzenleme

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 10:26
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Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında uygulanan 7 bölgede 20 servis açma şartını hibrit motorlu araçların ithalatında da uygulayacak.

Hibrit araç ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit motorlu araçlar da eklendi.

ELKETRİKLİ ATAÇ

Düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi istenecek.

Araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araba
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