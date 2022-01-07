Hibrit ve elektrikli araç satışı katlandı: Yüzde 237'lik artış!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Hibrit otomobil satışları geçen yıl 49 bin 493'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı da 2 bin 846 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Hibrit otomobil satışları yüzde 105,1 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 237,2 artış gösterdi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 4'ten yüzde 8,8'e çıktı.

Veriler, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.



