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Hizmet aynı fiyat farklı... Ticaret Bakanlığı devreye girecek: İkinci el araba alım satımı yapanlar dikkat!

08.06.2024 12:12
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirterek, "Baktığınız zaman aynı işlemlerin bir yerde bin liraya bir başka merkezde de 3 bin liraya yapıldığını görebiliyorsunuz. Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli." dedi.

Hizmet aynı fiyat farklı... Ticaret Bakanlığı devreye girecek: İkinci el araba alım satımı yapanlar dikkat!

İkinci el otomobil alım satımında rutin işlemlerden biri haline gelen ekspertiz uygulamalarında özellikle fiyat farklılığından dolayı şikayetlerin arttığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MASFED Başkanı Erkoç, verilen hizmetler ve fiyatların ciddi farklılıklar gösterdiği yönünde şikayetlerin arttığını belirterek, vatandaşların nitelikli hizmet ve standart fiyat beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de 70 bin motorlu araç satıcısını temsil eden ve 60 ilde faaliyet gösteren oto galeri derneklerinin çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunun sektörü etkileyen, hem satıcıları hem de alıcıları ilgilendiren sorunlarla ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Erkoç, son dönemde yüksek ve birbirinden farklı ekspertiz ücretleri konusuyla ilgili önemli ölçüde şikayet aldıklarını bildirdi.

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FARKLI FİYATA ŞİKAYET YAĞDI

Erkoç, "Oto ekspertiz uygulamaları, sektörde oto alım satımında önemli bir yere sahip. İkinci el otomobil alım satımında zorunlu hale gelince daha da önem kazandı. Ancak son dönemde farklı fiyat uygulamaları yapıldığına dair çok sayıda bildirim almaya başladık. Aynı işlemlerin farklı fiyatlarla yapıldığına, hatta bazen de aynı şirketin farklı şubelerinde bile fiyat farklılıkları oluşabildiğine dair. Bu konuda mağduriyetlerin de önüne geçilmesi elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

"EKSPERTİZ MERKEZLERİ İÇİN FAYDALI OLACAK"

Nitelikli hizmet ve fiyat karmaşası yaşanmaması için oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirten Erkoç, "Baktığınız zaman aynı işlemlerin bir yerde bin liraya bir başka merkezde de 3 bin liraya yapıldığını görebiliyorsunuz. Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli. Bu konuda kamu otoritelerimizin çalışma yapması ve belli standartları getirmesi vatandaşlarımızın ek külfetlere katlanmasını da önleyeceği gibi vergi kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Nasıl ki araç muayene istasyonları sabit bir fiyat uyguluyorsa ekspertiz merkezleri için de bu faydalı olacaktır." diye konuştu.

Erkoç, bu uygulama ile hizmet standartlarının daha nitelikli hale geleceğini ifade ederek denetimlerin de düzenli yapılması gerektiğine dikkat çekti.

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KONU BAKANLIĞA TAŞINDI

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapıldığını ve yaşanan sıkıntıların iletildiğini belirten Erkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ticaret Bakanlığımıza da yaşanan sıkıntıları ve beklentileri ilettik. Konuyla ilgili çözüm odaklı çalışma yapılacağını düşünüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız ekspertiz işlemlerini kurumsal, TSE belgesine sahip firmalarda yaptırsınlar. Farklı, haksız fiyat uygulamaları ile karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı’na, avukatları aracılığı ile hukuki prosedürlere başvurabilirler. İnşallah en kısa zamanda bu sorunların da çözüme kavuşacağına inancımız tam."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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