Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti! ÖTV'den sonra Honda CR-V fiyatı epeyce arttı. Bilindiği üzere ÖTV zammı en çok premium modelleri etkiledi. Honda'nın etkileyici SUV modeli CR-V de onlardan biri. Peki, Honda CR-V fiyatı ÖTV'den önce neydi şimdi ne oldu?

HONDA CR-V FİYATI 700 BİN TL'Yİ GEÇTİ!

2020 Honda CR-V fiyat listesinde geçtiğimiz Temmuz ile bugün arasındaki fark epeyce fazla. Ağustos sonunda duyurulan ÖTV zammı ile Honda CR-V 2020 fiyat listesi de değişti. SUV pazarının en çok tercih edilen ve güven veren modelleri arasında gösterilen Honda CR-V fiyatı neydi ne oldu birlikte bakalım...

ÖTV'DEN SONRA HONDA CR-V FİYATI

Öncelik çok değil 2 ay önce yani Temmuz 2020'de Honda CR-V fiyat listesine baktığımzıda baz rakamın yani başlangıç seviyesindeki CR-V fiyat etiketinin 308.000 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi ise aynı araç 393.100 TL’ye alınabiliyor. 90 bin TL'ye yakın fiyat farkı, üzücü.

ÖTV en çok etkilenen Honda CR-V modeli ise 2.0 litrelik hibrit seçeneği oluyor. Hibrit Honda CR-V fiyatı ÖTV'den önce 532.300 TL iken şimdi tam 718.600 TL oldu. İsterseniz Honda CR-V güncel fiyat listesine bakalım: