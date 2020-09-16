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Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti! ÖTV sonrası Honda CR-V fiyatı ne oldu diyenler için güncel Honda CR-V fiyatlarına baktık.

Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti!

Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti! ÖTV'den sonra Honda CR-V fiyatı epeyce arttı. Bilindiği üzere ÖTV zammı en çok premium modelleri etkiledi. Honda'nın etkileyici SUV modeli CR-V de onlardan biri. Peki, Honda CR-V fiyatı ÖTV'den önce neydi şimdi ne oldu?

HONDA CR-V FİYATI 700 BİN TL'Yİ GEÇTİ!

2020 Honda CR-V fiyat listesinde geçtiğimiz Temmuz ile bugün arasındaki fark epeyce fazla. Ağustos sonunda duyurulan ÖTV zammı ile Honda CR-V 2020 fiyat listesi de değişti. SUV pazarının en çok tercih edilen ve güven veren modelleri arasında gösterilen Honda CR-V fiyatı neydi ne oldu birlikte bakalım...

ÖTV'DEN SONRA HONDA CR-V FİYATI

Öncelik çok değil 2 ay önce yani Temmuz 2020'de Honda CR-V fiyat listesine baktığımzıda baz rakamın yani başlangıç seviyesindeki CR-V fiyat etiketinin 308.000 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi ise aynı araç 393.100 TL’ye alınabiliyor. 90 bin TL'ye yakın fiyat farkı, üzücü.

ÖTV en çok etkilenen Honda CR-V modeli ise 2.0 litrelik hibrit seçeneği oluyor. Hibrit Honda CR-V fiyatı ÖTV'den önce 532.300 TL iken şimdi tam 718.600 TL oldu. İsterseniz Honda CR-V güncel fiyat listesine bakalım:

GÜNCEL HONDA CR-V FİYAT LİSTESİ

  • 1.5 Elegance Otomatik | 1498 cc | Benzin 393.100 TL
  • 1.5 Executive Otomatik | 1498 cc | Benzin 422.700 TL
  • 1.5 Executive+ Otomatik | 1498 cc | Benzin 455.200
  • 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ Otomatik | 1993 cc | Benzin/Elektrik 718.600 TL
  • 1.5 Executive Lifestyle Otomatik | 1498 cc | Benzin 404.400 TL
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