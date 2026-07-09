Honda CR-V ve ZR-V modellerini makyajladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini, 2026 model yılı kapsamında Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR 2 Wave 3) güncellemeleri doğrultusunda yeniledi.

Güncellemeler kapsamında güvenlik donanımları güçlendirilirken, tasarım ve iç mekan detaylarında da iyileştirmeler yapıldı.

Honda CR-V'de A sütununa entegre kamera sistemi yeni güvenlik standardı kapsamında modele eklenirken, kapı kolları, yan aynalar ve anten parlak siyah detaylarla yenilendi.

Jant tasarımında "berlina" siyah rengi kullanılırken, hibrit kimliğini vurgulayan H logosu yeni siyah tasarımıyla sunuldu. İç mekanda ise koltuk desenleri güncellendi.

Honda'nın 2,0 litrelik motoruyla 4 çekişli hibrit sürüş sunan CR-V e:HEV modeli, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle bu ay içerisinde Honda bayilerinde satışa sunulacak.

ZR-V e:HEV modeline de A sütununa entegre kamera sistemi eklenerek Avrupa regülasyonlarına uyum sağlandı.

İç mekanda koltuk soğutma özelliği sunulurken, jant tasarımı ve renk detayları da güncellendi. Gövde alt parçalarında yapılan renk değişiklikleriyle tasarım bütünlüğü desteklenirken, makyajlı ZR-V e:HEV modelinin ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır