FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Honda CR-V ve ZR-V modellerini makyajladı

Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini makyajlayarak güncellenen donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honda CR-V ve ZR-V modellerini makyajladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini, 2026 model yılı kapsamında Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR 2 Wave 3) güncellemeleri doğrultusunda yeniledi.

Güncellemeler kapsamında güvenlik donanımları güçlendirilirken, tasarım ve iç mekan detaylarında da iyileştirmeler yapıldı.

Honda CR-V'de A sütununa entegre kamera sistemi yeni güvenlik standardı kapsamında modele eklenirken, kapı kolları, yan aynalar ve anten parlak siyah detaylarla yenilendi.

Jant tasarımında "berlina" siyah rengi kullanılırken, hibrit kimliğini vurgulayan H logosu yeni siyah tasarımıyla sunuldu. İç mekanda ise koltuk desenleri güncellendi.

Honda'nın 2,0 litrelik motoruyla 4 çekişli hibrit sürüş sunan CR-V e:HEV modeli, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle bu ay içerisinde Honda bayilerinde satışa sunulacak.

ZR-V e:HEV modeline de A sütununa entegre kamera sistemi eklenerek Avrupa regülasyonlarına uyum sağlandı.

İç mekanda koltuk soğutma özelliği sunulurken, jant tasarımı ve renk detayları da güncellendi. Gövde alt parçalarında yapılan renk değişiklikleriyle tasarım bütünlüğü desteklenirken, makyajlı ZR-V e:HEV modelinin ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
30 milyon liralık dönüşüm: Eski cezaevi yeniden hayat buluyor30 milyon liralık dönüşüm: Eski cezaevi yeniden hayat buluyor

Anahtar Kelimeler:
Honda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.