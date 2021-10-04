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Honda fabrikası neden kapandı? Çalışanlarına 48 maaş tazminat!

04.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aracını 28 Eylül 2021’de banttan indiren Honda Türkiye, fabrikasını kapattı. Birkaç yıl önce Honda’nın Avrupa’daki fabrikalarını kapatacağına dair çıkan iddialar gerçeğe dönüştü. Fabrikasını kapatan şirketin 10 yıldan daha kıdemli çalışanlarına verdiği 48 maaş ikramiye de otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Honda fabrikası neden kapandı? Çalışanlarına 48 maaş tazminat!

Honda, Türkiye’de araç üretmeme kararı aldı. Düşük ihracat rakamına sahip olan Civic Sedan, bundan sonraki dönemde Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine ve İngiltere’ye ithal edecek. Yeni Honda Civic Sedan da kasım ayı içerisinde ithal olacak.

HONDA FABRİKASI NEDEN KAPANDI?

Honda, 24 senelik üretim sürecinin arkasından Gebze'deki fabrikasını kapatma kararı aldı. Bu şekilde 1997’den beri Türkiye’de üretim yapan Honda'nın Türkiye macerası noktalandı. Türkiye, bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek.

Daha önce General Motors (GM) bünyesindeki Chevrolet markası da Türkiye ve Avrupa’dan çıkma kararı almıştı. Kapanan Opel Torbalı fabrikasının ardından çalışanlar da işsiz kalmıştı. Son zamanlarda kapanan şirketler arasında en bonkör davrananı Honda oldu.

24 yıldır Türkiye’de üretim yapan Honda, en son Civic Sedan’ı 28 Eylül 2021’de banttan indirdikten sonra çalışanlarına bir veda partisi düzenledi. Tüm çalışanlarıyla helalleşen şirket yönetimi, faaliyetlerini İstanbul Maltepe’deki yeni merkez binasında sürdürmeye başladı.

HONDA ÇALIŞANLARI NE KADAR TAZMİNAT ALDI?

Honda Türkiye 30 Eylül 2021 tarihinde bin 200 çalışanının kıdem tazminatlarını banka hesaplarına yatırdı. Ayrıca işten çıkarılan işçilere 8 maaş tutarındaki ihbar tazminatları da hesaplarına yatırıldı.

Bunun dışında tüm çalışanlara birer cumhuriyet altını hediye edildi. Bazı çalışanlar da ek olarak birer maaş performans ikramiyesi daha aldı.

“Çılgın kapanış” sloganıyla üretim bölümlerinde çalışanlarına kapanış tazminatı vereceğini duyuran Honda; 10 senesini doldurmayanlara 40, 10 seneden fazla çalışanlara da 48 maaş tazminat verdi.

Honda Türkiye’de çalışan bir işçinin ortalama 6 bin Türk lirası aldığı düşünüldüğünde, her bir çalışana verilen kapanış tazminatının yaklaşık 300 bin Türk lirasını bulduğu belirtiliyor. Fakat bu paradan yüzde 30 civarında vergi kesintisi yapıldığı belirtiliyor.

Honda Türkiye şirketinin çalışanlara yaptığı ödemelerin 700 milyon Türk lirasını bulduğu yönünde konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Honda Türkiye
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