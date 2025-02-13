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Honda, Nissan ve Mitsibushi birleşmesi başka bahara kaldı! O teklif projenin bitmesine neden oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 13:52
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Otomobil piyasasının bir süredir yakından takip ettiği Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşmesi iptal edildi. Projenin ortadan kalkmasına sebep olarak Honda'nın Nissan'a birleşmeden sonra yan kuruluş olarak faaliyetine devam etme teklifi gösterildi. Nissan geçen yıl 9 bin çalışanıyla yollarını ayırıp üretim kapasitesini azaltmıştı.

Honda, Nissan ve Mitsibushi birleşmesi başka bahara kaldı! O teklif projenin bitmesine neden oldu

Japon otomobil üreticileri Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşme planlarını sonlandırdıkları bildirildi. Nissan’dan yapılan yazılı açıklamada, Honda ve Mitsubishi ile şirketlerin birleşmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

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ELEKTRİK ARAÇLARDA ORTAKLIKLARI DEVAM EDECEK

Sonlanan birleşme planıyla şirketlere değer katılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şirketlerin, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığının ise süreceği vurgulandı.

NEDEN SONLANDIRILDI?

Japonya merkezli Kyodo News’te yer alan haberde, anlaşmanın, Honda’nın Nissan’a birleşme planları doğrultusunda bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi teklifinde bulunduğu için sonlandırıldığı öne sürüldü.

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

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9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, geçen yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşmesiyle kurulması planlanan yeni şirketin, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olması bekleniyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Honda Otomobil Nissan japon Mitsubishi
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