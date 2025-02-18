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Honda ve Nissan için yeşil ışık yandı! 2 devin birleşimi o şarta bağlı, yönetim katında hareketlilik o isim için başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 10:55
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Çin'in otomobil üretiminde güçlü bir rakip olması ve ABD pazarındaki hibrit model eksikliği Japonya'da otomobil şirketlerinin birleşme çalışmalarına neden olmuştu. Ancak yapılan son görüşmelerde Honda ve Nissan ortak bir görüşte buluşamadı. Peki, Honda ve Nissan'ın görüşmelerinde neler yaşandı? İşte detaylar...

Honda ve Nissan için yeşil ışık yandı! 2 devin birleşimi o şarta bağlı, yönetim katında hareketlilik o isim için başladı

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler Japon otomobil pazarını vurdu. ABD pazarındaki hibrit model eksikliği ve Çinli rakiplerden gelen sert rekabet Japonya’nın en büyük ikinci ve üçüncü otomobil üreticileri olan Honda ve Nissan’ın gelirlerinde yaşanan düşüş sonrasında, 60 milyar dolarlık bir birleşme için müzakerelere başlamıştı. Geçen hafta ise taraflar arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

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NİSSAN İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Nissan zor bir dönemeçten geçerken CEO Makoto Uchida ise satış kaybını ve yönetim krizini yönetmeye çalışıyor. Reuters'ın haberine göre, önümüzdeki aylar hem Uchida hem de Nissan’ın geleceği açısından kritik bir dönem olacak.

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NİSSAN VE HONDA YENİDEN MASAYA OTURACAK MI?

Nissan ve Honda arasındaki görüşmelerin olumsuz olmasının nedeni ise kaynaklara göre, Nissan'ın durumu ciddiye almaması ve Honda'nın Nissan'ı yan kuruluş haline getirmeyi teklif etmesi. Ayrıca, Honda'nın Nissan'ın içerisinde muhalefeti daha iyi yönetebilecek bir CEO ile müzakereleri yeniden başlatmaya istekli oldukları da belirtiliyor. Honda CEO’su Toshihiro Mibe, geçen hafta Nissan’a yönelik düşmanca bir satın alma planları olmadığını açıkladı.

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9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Nissan, yeniden yapılanma planı kapsamında planı kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu planla ilgili önümüzdeki bir ay içinde güncelleme sağlayacağını duyurdu.

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İSTİFAYA ZORLANIYOR

Uchida, 2026 yılına kadar görevde kalmayı planladığını açıklamış olsa da, Honda ile yapılan müzakerelerin başarısız olması nedeniyle hem yönetim kurulu üyeleri hem de Fransız ortağı Renault tarafından istifaya zorlanıyor.
Financial Times’a göre, Nissan yönetim kurulu, Uchida’nın ne zaman görevden ayrılacağı konusunda gayriresmi görüşmelere başladı.

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Honda Nissan
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