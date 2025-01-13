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Hükümete talep gitti! Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı: 'Ekonomik değeri var ama...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 07:57
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Otomotiv Sektörü Derneği'nin Başkanı Cengiz Eroldu, bir dönemdir tartışılan hurda teşviki için açıklamalarda bulundu. Eroldu, ÖTV indirimli araçlarda yapılan yeni düzenlemeye değinerek hurda teşvikini desteklediklerini belirtti.

Hükümete talep gitti! Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı: 'Ekonomik değeri var ama...'

Türkiye'de eski araç sayısı oldukça fazla. Alım gücünün azalması nedeniyle vatandaşlar otomobillerini değiştiremiyorken; trafikte bulunan araçların yüzde 25'inin 21 yaşından büyük olması dikkat çekiyor. Ayrıca, ÖTV indirimli araç alımında yapılan yeni düzenleme ile; yenileme süresi, yerlilik oranı ve sürücü belirtme mecburiyeti de getirilmişti.

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EMİSYON İÇİN 2053 HEDEFİ

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yıllık değerlendirme toplantısında hurda araç konusuna da değindi. Eroldu, Türkiye'nin 2053 hedefini hatırlatarak emisyon azaltımına değindi.
Eroldu, "Türkiye’de otomotiv parkının ortaya çıkardığı emisyonun yüzde 95’i, toplam araç parkının yarısına denk gelen eski araçlara ait. Geri kalan diğer yarısı ise emisyon toplamının yüzde 5’ini yapıyor. Dolayısıyla ülkemizde emisyonu yüksek bir araç parkı var. Tabii bunun içinde ağır vasıtalar da var" sözlerini kullandı.

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HURDA TEŞVİKİ TALEBİ

Ekonomik değeri olduğu için vatandaşların elinde bulundurdukları araçları hurdaya vermek istemediklerini belirten Eroldu, "Hurda teşviği bu yıla özgü olmasa da ülkemizin gelecekteki dönemine yönelik olarak uzun vadeli bir hurda teşviğinin yeşil dönüşüm altında devreye alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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HÜKÜMETE TALEPLER İLETİLDİ

Fon desteğinin olması gerektiğini aktaran Eroldu, emisyonu yüksek araçların bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Hükümete konu ile ilgili taleplerini belirttiklerini ifade eden Eroldu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Örneğin, bir önceki hurda teşvikinde olduğu gibi tarlalarda yatan araçlara yönelik değil, gerçekten yürür vaziyette, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yatırılmış, muayeneden geçmiş ama trafiğe emisyonu yüksek şekilde çıkan eski model araçlara yönelik bir uygulama daha etkili olur. Önceki gibi hurda ticaretine dönmesinin ülkemize bir faydası yok"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
hurda araba
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