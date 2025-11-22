Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi büyüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen hurda araç ÖTV indirimi teklifi, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Özellikle Alanya'da, eski model araçların yaygınlığı nedeniyle, bu düzenleme büyük bir ilgiyle karşılanıyor. MHP milletvekilleri tarafından sunulan teklif, 2000 model ve öncesi, 25 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni bir yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması, hem araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak hem de yerli otomobil satışlarını canlandıracak.

Alanya Postası'nın haberine göre, ilçede binlerce vatandaş uzun süredir bu düzenlemeyi merakla takip ediyor. Ekonomik koşullar ve araç fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, ÖTV indirimi birçok kişi için yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı sunabilir. Ancak teklif henüz TBMM Genel Kurulu'ndan geçmediği için, belirsizlik sürüyor. Vatandaşlar, Meclis'ten gelecek müjdeli haberi beklerken, düzenlemenin detayları ve başvuru şartları da merak konusu olmaya devam ediyor.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' da gündemde. Bu program, özellikle üç veya daha fazla çocuğa sahip ailelerin uygun ödeme koşullarıyla otomobil sahibi olmasını amaçlıyor. Hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle birlikte, bu tür destek programları, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırarak, ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Programın başvuru şartları ve başlangıç tarihi ise henüz netleşmedi.

2026 yılında hurda araç ÖTV indiriminin Meclis'te yasalaşıp yasalaşmayacağı da merak konusu. Düzenlemenin ekonomiye etkileri, yerli otomobil sektörüne katkıları ve çevreye faydaları gibi faktörler, Meclis'teki görüşmelerde değerlendirilecek. Vatandaşlar, düzenlemenin bir an önce yasalaşarak, hem eski araçlarından kurtulmak hem de yeni bir otomobil sahibi olmak için sabırsızlanıyor.