FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi büyüyor

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da giderek artıyor. Meclis'e sunulan teklifin yasalaşması halinde, özellikle 25 yaş üzeri araç sahipleri, hurdaya ayırdıkları araçları karşılığında yeni ve yerli otomobil alma fırsatı yakalayabilecek. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
Ezgi Sivritepe

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen hurda araç ÖTV indirimi teklifi, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Özellikle Alanya'da, eski model araçların yaygınlığı nedeniyle, bu düzenleme büyük bir ilgiyle karşılanıyor. MHP milletvekilleri tarafından sunulan teklif, 2000 model ve öncesi, 25 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni bir yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması, hem araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak hem de yerli otomobil satışlarını canlandıracak.

Alanya Postası'nın haberine göre, ilçede binlerce vatandaş uzun süredir bu düzenlemeyi merakla takip ediyor. Ekonomik koşullar ve araç fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, ÖTV indirimi birçok kişi için yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı sunabilir. Ancak teklif henüz TBMM Genel Kurulu'ndan geçmediği için, belirsizlik sürüyor. Vatandaşlar, Meclis'ten gelecek müjdeli haberi beklerken, düzenlemenin detayları ve başvuru şartları da merak konusu olmaya devam ediyor.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' da gündemde. Bu program, özellikle üç veya daha fazla çocuğa sahip ailelerin uygun ödeme koşullarıyla otomobil sahibi olmasını amaçlıyor. Hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle birlikte, bu tür destek programları, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırarak, ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Programın başvuru şartları ve başlangıç tarihi ise henüz netleşmedi.

2026 yılında hurda araç ÖTV indiriminin Meclis'te yasalaşıp yasalaşmayacağı da merak konusu. Düzenlemenin ekonomiye etkileri, yerli otomobil sektörüne katkıları ve çevreye faydaları gibi faktörler, Meclis'teki görüşmelerde değerlendirilecek. Vatandaşlar, düzenlemenin bir an önce yasalaşarak, hem eski araçlarından kurtulmak hem de yeni bir otomobil sahibi olmak için sabırsızlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arçelik o ülkeden ayrılıyor!Arçelik o ülkeden ayrılıyor!
Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu! Emekli promosyonunu en yüksek veren banka belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Hurda araç teşviki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.