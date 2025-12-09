Hurda araç teşviki ve otomotiv sektöründe çığır açan gelişmeler

Türkiye otomotiv sektörü, 2026 yılına girerken hem hükümetin hurda araç teşviki ve 3 çocuklu ailelere ÖTV indirimi gibi düzenlemeleri, hem de bilimsel alandaki yeniliklerle hareketli günler yaşıyor. Yılbaşından beri TBMM gündeminde olan ve özellikle dar gelirli vatandaşların sıfır araç sahibi olma umutlarını yeşerten hurda araç teşviki yasası, hala Meclis'ten geçmeyi bekliyor.

'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile 3 veya daha fazla çocuğa sahip ailelere yönelik planlanan ÖTV indirimi, yasanın en çok merak edilen detaylarından biri. Vatandaşlar, bu teşvikin ne zaman hayata geçeceğini ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Öte yandan, ABD'den gelen bir haber, hurda araçların geleceğiyle ilgili umut verici bir gelişmeyi işaret ediyor. ABD'li bilim insanları, düşük kaliteli araç hurdasını güçlü ve güvenilir otomotiv parçalarına dönüştürebilecek yeni bir alüminyum alaşımı geliştirdi.

2026 yılında otomotiv sektöründe beklenen bu gelişmeler, hem ekonomik canlanmaya katkı sağlayacak, hem de çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük edecek gibi görünüyor. TBMM'nin hurda araç teşviki yasasını bir an önce onaylaması ve otomotiv üreticilerinin yeni alüminyum alaşımını kullanarak geri dönüşüme daha fazla yatırım yapması, sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip.