Hurda araç teşviki ve öTV indirimi beklentisi 2026'ya taşındı

Türkiye otomotiv piyasası, 2025 yılını hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi beklentisiyle tamamlamaya hazırlanıyor. Yıl boyunca gündemde kalan bu konular, özellikle sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ve otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor. Meclis'e sunulan teklifler ve 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile ilgili son gelişmeler merakla bekleniyor.

Özellikle 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileleri hedefleyen 'İlk Arabam' programı, yerli otomobil alımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu program kapsamında, ailelere ÖTV indirimi veya hurda araç teşviki gibi avantajlar sunulması planlanıyor. Ancak, programın detayları ve başvuru şartları henüz netleşmedi. Vatandaşlar, programın ne zaman başlayacağını ve hangi koşullarda destek alabileceklerini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor.

MHP milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan hurda araç teşviki teklifi de hala değerlendirme aşamasında. Bu teklif, belirli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV indirimi veya benzeri teşvikler uygulanmasını öngörüyor. Amaç, hem çevre kirliliğini azaltmak hem de otomotiv sektörünü canlandırmak. Ancak, teklifin yasalaşması için Meclis'in onayı gerekiyor.

2026 yılına yaklaşırken, hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentisi giderek artıyor. Vatandaşlar, yeni yılda bu konuda somut adımlar atılmasını umut ediyor. Otomotiv sektörü temsilcileri de, teşviklerin hayata geçirilmesinin sektörün büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Uzmanlar, hurda teşvikinin uygulanması halinde, piyasada hareketlilik yaşanacağını ve sıfır araç satışlarının artacağını öngörüyor.

Ancak, teşviklerin hayata geçirilmesi için bazı engellerin aşılması gerekiyor. Öncelikle, Meclis'teki siyasi partilerin uzlaşması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca, teşviklerin bütçeye olan etkisinin de dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Hükümetin, hem vatandaşların beklentilerini karşılayacak hem de ekonomik dengeleri koruyacak bir çözüm bulması gerekiyor.

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi konusu, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Özellikle dar gelirli ailelerin sıfır araç sahibi olma umudu, Meclis'ten çıkacak kararlara bağlı. Vatandaşlar, yetkililerden bu konuda daha fazla açıklama ve somut adımlar bekliyor. Otomotiv sektörü de, teşviklerin hayata geçirilmesiyle birlikte piyasada önemli bir canlanma yaşanacağını umut ediyor.