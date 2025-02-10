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Hurda araç teşvikinde 6 ay ayrıntısına dikkat! ÖTV'siz KDV'siz araba almak için bekliyorlar, 'Rekor kırılabilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 16:15
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Hurda araç sahibi olan milyonlarca vatandaş MHP tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç teşviki ile yeni otomobil almanın hayalini kuruyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından 25 yaş ve üstü otomobiller için hurda teşviki TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinin hayata geçirilmesi beklenirken konu ile ilgili ayrıntıları Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey açıkladı.

Hurda araç teşvikinde 6 ay ayrıntısına dikkat! ÖTV'siz KDV'siz araba almak için bekliyorlar, 'Rekor kırılabilir'

ÖTV'siz KDV'siz araba almak mümkün mü? Türkiye, Avrupa'nın en yaşlı araç ortalamasına sahip ikinci ülke. Trafikte 25 yaşın üstünde bulunan araç miktarı ise 3 milyon civarında. MHP Kayseri Miletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç teşvikinin detayları ise merak ediliyor.

CANİNCE

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNDE ŞARTLAR NELER?

Hurda araç teşvikinin kabu edilmesi durumunda 25 yaş ve üstündeki araçlar hurdaya ayrılacak ve bu araçların sahiplerinin bazı şartları yerine getirmesi durumunda ÖTV indiriminden faydalanara araç alması sağlanacak. Peki bu şartlar neler? İşte o şartlar:

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  • Son 6 aydır kullanıcıya ait araçlar hurdaya ayrılabilecek.
    -Sıfır otomobil alımında ise yapılacak ÖTV indirimi yerli üretim araçlarda bir defaya mahsus geçerli olacak. Böylece yerli otomobiller de teşvik edilmiş olacak.

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Hurda araç teşvikinin görüşmeleri önümüzdeki günlerde beklenirken Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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25 YAŞINI GEÇMİŞ OTOMOBİLLER

Karacabey, 25 yaşının geçmiş araçların hurdaya ayrılması sonrası ÖTV muafiyetinin uygulanacağını kaydederek, "ÖTV muafiyeti ile birlikte piyasadaki eski araçlar toparlanacak ve ekonomiye kazandırılacak" dedi.

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Eski araçların bakım maliyetinin daha yüksek olduğunu belirten Karacabey, teklifte Türkiye'de üretilen otomobillerin alınmasının şart koşulduğunun altını çizerek, "Teklif ile ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yaşı büyük araçlar tamir ve bakım masrafları açısından külfet oluşturur. Diğer yandan trafikte tehlike arz etmektedir. Bu sayede hem otomotiv sektörü canlanacak hem de yerli üretim desteklenecek" ifadelerini kullandı.

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HURDA TEŞVİKİNDEN 1 KERE FAYDALANABİLİRLER

Teşvikten sadece 1 kere faydalanabileceğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımıza uygulanan ÖTV teşviki var. Burada onlar 5 yılda 10 yıla çıkarıldı bu kanunla birlikte. 10 yıl satamayacaklar bu aracı. Yerlilik oranı yüzde 40 olması gerekiyor araç alırken" şeklinde konuştu.

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Kanun teklifinin yasalaşması durumunda ikinci el piyasasında durağanlık olabileceğini kaydeden Karacabey, otomobil bayilerinde 2024 model araçların olabileceğini ifade ederek 2025 model araçların da geldiğini söyledi.

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Karacabey, sözlerini şu şekilde noktaladı:

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"Eğer ki bu ÖTV teşviki çıkarsa muhtemelen bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılabilir. Sıfır araç rekoru kırılabilir. ÖTV'siz alınacak. Meclis'te şu an halihazırda çıkmadı ne zaman çıkacağı da belli değil ama Meclis'e sunuldu"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kanun teklifi Hurda araç teşviki
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