Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için detaylı bir analiz yaptık. Hyundai i20 incelemesinin ardından yeni i20 alınır mı alınmaz mı bakalım...

HYUNDAİ i10 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NASIL?

Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i20 fiyat listesi / ÖTV sonrası i20 fiyatları / Hyundai i20 alınır mı alınmaz mı? İçeriğimzide bu soruların yanıtları var...

2020 HYUNDAİ i10 ALINIR MI?

2020 model i10, geçmişteki imajını tamamen değiştirerek karşımıza çıktı. Minik şirin mütevazi i10 gitti; yerine sportif hatları olan şehir içi ideal küçük sınıf bir otomobil geldi. Hem tasarım hem teknik özellikler hem de alan kullanımı anlamında büyük iyileştirme yapan i10, satış başarısı ile de doğru yolda olduğunu kanıtladı.

2020 HYUNDAİ i10 DIŞ GÖRÜNÜM

i10’un dış görünüşüne bakarak işe başlayalım. Ön bölümdeki LED ışıklandırma grupları ve şişkin tampon yapısı, onu daha dikkat çekici kılmış. Elbette değişen boyutların da etkisi var. Araç bir önceki modele göre 20 milimetre daha geniş ve 20 milimetre daha kısa ölçülerde. Boyutlar deyince akla ilk gelen bagaj hacmi oluyor. Yeni i10’nun bagajı ne kadar geniş? Hyundai i10 bagajı 252 litre. A segmentindeki en iyi değerlerden biri olduğunu söylemek gerek.