Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için detaylı bir analiz yaptık. Hyundai i20 incelemesinin ardından yeni i20 alınır mı alınmaz mı bakalım...
Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i20 fiyat listesi / ÖTV sonrası i20 fiyatları / Hyundai i20 alınır mı alınmaz mı? İçeriğimzide bu soruların yanıtları var...
2020 model i10, geçmişteki imajını tamamen değiştirerek karşımıza çıktı. Minik şirin mütevazi i10 gitti; yerine sportif hatları olan şehir içi ideal küçük sınıf bir otomobil geldi. Hem tasarım hem teknik özellikler hem de alan kullanımı anlamında büyük iyileştirme yapan i10, satış başarısı ile de doğru yolda olduğunu kanıtladı.
i10’un dış görünüşüne bakarak işe başlayalım. Ön bölümdeki LED ışıklandırma grupları ve şişkin tampon yapısı, onu daha dikkat çekici kılmış. Elbette değişen boyutların da etkisi var. Araç bir önceki modele göre 20 milimetre daha geniş ve 20 milimetre daha kısa ölçülerde. Boyutlar deyince akla ilk gelen bagaj hacmi oluyor. Yeni i10’nun bagajı ne kadar geniş? Hyundai i10 bagajı 252 litre. A segmentindeki en iyi değerlerden biri olduğunu söylemek gerek.
Yeni i10 renkleri neler mi? Hyundai i10’da 12 farklı renk seçeneği var. Tavan ve gövde rengini farklı seçerek de kombinasyonlar yapılabiliyor. Yani sıfır i10 alıp kişiselleştirmek de kolay.
Şimdi, detay detay 2020 Hyundai i10 iç mekan özelliklerine bakalım…
Hyundai i10’nun kokpiti ile Hyundai i20 ve i30 kabinleri neredeyse tamamen benzer. Bu sevilen iki modelin kokpitinin üzerinde çok fazla bir değişim yapılmadan yeni i10’a aktarıldığını görüyoruz. Analog kadranlar, ortada yer alan ufak yol bilgi ekranını vs…
Hyundai i10, 8 inçlik ebatıyla A segmentindeki en büyük dokunmatik ekranı da sunuyor. Burada Apple CarPlay ve Android Auto destekleri de var. Elite paketle birlikte direksiyon simidinin deri kaplama geliyor olması da yine dikkat çeken parçalar arasında. i10, arka tarafta oturan yolcuları için de tatminkar bir deneyim vadediyor diyebiliriz.
i10 ebatları ve içerisinde bulunduğu sınıf gereği şehir içerisindeki dinamizme ayak uyduracak destek sistemlerine sahip. Bu sistemlerin giriş seviyesi donanımdan en üste kadar her versiyonda neredeyse tamamen standart olarak sunulması da dikkatimizi çeken parçalar arasında yer aldı.
Geri görüş kamerası gerçekten çok işlevsel. kameranın, sensörlerin de desteğiyle giriş çıkış odaklı park manevralarında büyük konfor sunuyor. Bunun dışında ABS, ESP, yokuş kalkış destek sistemlerinin merkezinde olan Hyundai SmartSense aktif güvenlik paketi de önemli bir detay.
Yeni i10 Türkiye pazarında tamamı atmosferik mimaride olmak üzere benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Ancak 2020 i20 motorlarının hacimlerinde de değişim söz konusu.
Giriş seviyesinde yer alan 1.0 litrelik üç silindir motor giriş seviyesinde 67 beygir güç ve 96 Nm torkla satışa sunuluyor.
1,2 litrelik atmosferik makine ise 84 beygir güç ve 118 Nm torkla aracı yürütüyor.
Hyundai şanzıman ayağında ise her iki motorda da 5 kademeli üniteye yer veriyor. Manuel ve otomatik olarak değişiklik gösteren seçenekler var.
Yeni i10’un ortalama tüketim verilerine de bakalım:
Fabrika verilerine göre Hyundai i10 yakıt tüketimi ortalaması 100 kilometre için 4,9 litre.
Yukarıda yeni i10’nun genel özelliklerini paylaştık. Şimdi i10’da ne var ne yok bi’ bakalım.
2020 Hyundai i10 fiyatları nasıl? Hyundai i10 kampanyası var mı? ÖTV’den sonra i10 fiyatı ne oldu?...
Sıfır i10 almayı düşünenler için yeni i10 fiyat listesine baktık. Öncelikle güncel Hyundai i10 kampanyasını paylaşmak gerek:
Hyundai i10 kampanyası arayanlar için markanın resmi web sitesinde şöyle bir i10 kampanyalı fiyat bilgisi var:
"Şimdi alın, 2021’de ödemeye başlayın! Üstelik 4 bin TL nakit indirimi ile"
Hyundai i10 fiyat listesi şöyle:
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