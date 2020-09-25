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Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Hyundai i10 alınır mı alınmaz mı? Sıfır i10 almayı düşünenler ya da yakınlarda uygun fiyatlı küçük otomobil alma planları olanlar için araştırdık. 2020 Hyundai i10 fiyat listesi ve genel özellikleri...

Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl?

Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için detaylı bir analiz yaptık. Hyundai i20 incelemesinin ardından yeni i20 alınır mı alınmaz mı bakalım...

HYUNDAİ i10 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NASIL?

Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Hyundai i20 fiyat listesi / ÖTV sonrası i20 fiyatları / Hyundai i20 alınır mı alınmaz mı? İçeriğimzide bu soruların yanıtları var...

2020 hyundai i10 -

2020 HYUNDAİ i10 ALINIR MI?

2020 model i10, geçmişteki imajını tamamen değiştirerek karşımıza çıktı. Minik şirin mütevazi i10 gitti; yerine sportif hatları olan şehir içi ideal küçük sınıf bir otomobil geldi. Hem tasarım hem teknik özellikler hem de alan kullanımı anlamında büyük iyileştirme yapan i10, satış başarısı ile de doğru yolda olduğunu kanıtladı.

2020 HYUNDAİ i10 DIŞ GÖRÜNÜM

i10’un dış görünüşüne bakarak işe başlayalım. Ön bölümdeki LED ışıklandırma grupları ve şişkin tampon yapısı, onu daha dikkat çekici kılmış. Elbette değişen boyutların da etkisi var. Araç bir önceki modele göre 20 milimetre daha geniş ve 20 milimetre daha kısa ölçülerde. Boyutlar deyince akla ilk gelen bagaj hacmi oluyor. Yeni i10’nun bagajı ne kadar geniş? Hyundai i10 bagajı 252 litre. A segmentindeki en iyi değerlerden biri olduğunu söylemek gerek.

2020-hyundai-i10-tavan

Yeni i10 renkleri neler mi? Hyundai i10’da 12 farklı renk seçeneği var. Tavan ve gövde rengini farklı seçerek de kombinasyonlar yapılabiliyor. Yani sıfır i10 alıp kişiselleştirmek de kolay.

Şimdi, detay detay 2020 Hyundai i10 iç mekan özelliklerine bakalım…

2020 i10 İÇİ NASIL?

Hyundai i10’nun kokpiti ile Hyundai i20 ve i30 kabinleri neredeyse tamamen benzer. Bu sevilen iki modelin kokpitinin üzerinde çok fazla bir değişim yapılmadan yeni i10’a aktarıldığını görüyoruz. Analog kadranlar, ortada yer alan ufak yol bilgi ekranını vs…

SINIFININ EN BÜYÜK DOKUNMATİK EKRANI

Hyundai i10, 8 inçlik ebatıyla A segmentindeki en büyük dokunmatik ekranı da sunuyor. Burada Apple CarPlay ve Android Auto destekleri de var. Elite paketle birlikte direksiyon simidinin deri kaplama geliyor olması da yine dikkat çeken parçalar arasında. i10, arka tarafta oturan yolcuları için de tatminkar bir deneyim vadediyor diyebiliriz.

Hyundai-i10-

SINIFININ EN BÜYÜK YAŞAM ALANI

i10 ebatları ve içerisinde bulunduğu sınıf gereği şehir içerisindeki dinamizme ayak uyduracak destek sistemlerine sahip. Bu sistemlerin giriş seviyesi donanımdan en üste kadar her versiyonda neredeyse tamamen standart olarak sunulması da dikkatimizi çeken parçalar arasında yer aldı.

SINIFININ İYİ DONANIMLI ARABALARINDAN BİRİ

Geri görüş kamerası gerçekten çok işlevsel. kameranın, sensörlerin de desteğiyle giriş çıkış odaklı park manevralarında büyük konfor sunuyor. Bunun dışında ABS, ESP, yokuş kalkış destek sistemlerinin merkezinde olan Hyundai SmartSense aktif güvenlik paketi de önemli bir detay.

HYUNDAİ i10 MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni i10 Türkiye pazarında tamamı atmosferik mimaride olmak üzere benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Ancak 2020 i20 motorlarının hacimlerinde de değişim söz konusu.

Giriş seviyesinde yer alan 1.0 litrelik üç silindir motor giriş seviyesinde 67 beygir güç ve 96 Nm torkla satışa sunuluyor.
1,2 litrelik atmosferik makine ise 84 beygir güç ve 118 Nm torkla aracı yürütüyor.

HYUNDAİ i10 ŞANZIMAN KONUSUNDA NASIL?

Hyundai şanzıman ayağında ise her iki motorda da 5 kademeli üniteye yer veriyor. Manuel ve otomatik olarak değişiklik gösteren seçenekler var.

HYUNDAİ i10 NE KADAR YAKIYOR?

Yeni i10’un ortalama tüketim verilerine de bakalım:
Fabrika verilerine göre Hyundai i10 yakıt tüketimi ortalaması 100 kilometre için 4,9 litre.

HYUNDAİ i10 ÖZELLİKLER LİSTESİ

Yukarıda yeni i10’nun genel özelliklerini paylaştık. Şimdi i10’da ne var ne yok bi’ bakalım.

  • i10’un kokpitinde 8 inçlik ebatıyla sınıfının en büyüğü olan multimedya ekranı
  • Konsol altında konumlanan kablosuz şarj
  • Döşemede renk seçeneği
  • 17 farklı renk seçeneği
  • Sınıfının en büyük bagajı
  • ABS + EBD + BAS ESP + TCS + VSM Merkezi kilit sistemi
  • Pasif alarm sürücü uyarı sistemi
  • Yan perde hava yastıkları
  • Hıza duyarlı kapı kilitleme
  • Yokuş kalkış destek sistemi
  • Elektrikli yan aynalar

2020 HYUNDAİ i10 FİYATLARI

2020 Hyundai i10 fiyatları nasıl? Hyundai i10 kampanyası var mı? ÖTV’den sonra i10 fiyatı ne oldu?...

Sıfır i10 almayı düşünenler için yeni i10 fiyat listesine baktık. Öncelikle güncel Hyundai i10 kampanyasını paylaşmak gerek:
Hyundai i10 kampanyası arayanlar için markanın resmi web sitesinde şöyle bir i10 kampanyalı fiyat bilgisi var:

"Şimdi alın, 2021’de ödemeye başlayın! Üstelik 4 bin TL nakit indirimi ile"

SIFIR İ10 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10 fiyat listesi şöyle:

  • 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli i10 fiyatı: 134.070 TL
  • 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzinli i10 fiyatı: 139.620 TL
  • 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzinli i10 fiyatı: 144.960 TL
  • 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzinli i10 fiyatı: 146.020 TL
  • 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Benzinli i10 fiyatı: 157.350 TL
  • 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk Benzinli i10 fiyatı: 158.450 TL


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