Hyundai'nin A-SUV elektrikli modeli INSTER'ın yeni paketi satışa çıktı

Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu! Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER'ı mayısta satışa sunmuştu.

Hyundai, INSTER modelini Advance'den sonra Dynamic versiyonuyla satışa sunarak elektrikli ürün gamında geniş bir yelpaze sağlıyor. Modelin yeni tasarımı, geniş iç mekan ve verimli sürüş özellikleriyle birleşerek segmentinde fark oluşturuyor.

Yeni versiyonla sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kilovat (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 kilometre saat hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor.

INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 kilometre/saat olarak öne çıkıyor. Farklı tip 15 inç jantlarla donatılan otomobil, 42 kilovatsaat batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 kilometre menzil sunarken, şehir içindeki kullanımda bu değer 473 kilometreye kadar artabiliyor.

Ayrıca INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde yüzde 10 ila 80 arası şarj süresi için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Model, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriş yapıyor.

Hyundai'nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde, "Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5", "Şerit Takip Asistanı" (LFA), "Akıllı Hız Sabitleyici" (SCC) gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.

INSTER Dynamic, "Fildişi Beyaz", "Atlas Beyaz", "Elegan Sarı" ve "Haki Yeşil" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca Dynamic, Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekan rengiyle satışa sunuluyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır