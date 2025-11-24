FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hyundai'nin A-SUV elektrikli modeli INSTER'ın yeni paketi satışa çıktı

Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki elektrikli modeli INSTER'ın "Advance" donanım seviyesinden sonra "Dynamic" versiyonunu da satışa çıkardı.

Hyundai'nin A-SUV elektrikli modeli INSTER'ın yeni paketi satışa çıktı

Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu! Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER'ı mayısta satışa sunmuştu.

Hyundai nin A-SUV elektrikli modeli INSTER ın yeni paketi satışa çıktı 1

Hyundai, INSTER modelini Advance'den sonra Dynamic versiyonuyla satışa sunarak elektrikli ürün gamında geniş bir yelpaze sağlıyor. Modelin yeni tasarımı, geniş iç mekan ve verimli sürüş özellikleriyle birleşerek segmentinde fark oluşturuyor.

Yeni versiyonla sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kilovat (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 kilometre saat hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor.

Hyundai nin A-SUV elektrikli modeli INSTER ın yeni paketi satışa çıktı 2

INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 kilometre/saat olarak öne çıkıyor. Farklı tip 15 inç jantlarla donatılan otomobil, 42 kilovatsaat batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 kilometre menzil sunarken, şehir içindeki kullanımda bu değer 473 kilometreye kadar artabiliyor.

Ayrıca INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde yüzde 10 ila 80 arası şarj süresi için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Model, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriş yapıyor.

Hyundai'nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde, "Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5", "Şerit Takip Asistanı" (LFA), "Akıllı Hız Sabitleyici" (SCC) gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.

INSTER Dynamic, "Fildişi Beyaz", "Atlas Beyaz", "Elegan Sarı" ve "Haki Yeşil" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca Dynamic, Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekan rengiyle satışa sunuluyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın fiyatları 24 Kasım'da yatırımcının radarında: Yatırımcılar ne yapmalı?Çeyrek altın fiyatları 24 Kasım'da yatırımcının radarında: Yatırımcılar ne yapmalı?
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Hyundai elektrikli araç elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.