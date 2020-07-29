İcradan güncel satılık ilanlar! İcradan satılık en uygun ev ve araba ilanları! İstanbul, İzmir, Ankara icradan ilanlar!

Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı güncel ilanlar, ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa fiyatının çok altında kalan icradan satılık ilanlar maddi sıkıntıları olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve araba arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

GÜNCEL İCRADAN SATILIK; EV, ARABA, ARSA,DÜKKAN!

Güncel icradan satılık ilanlar ateş pahası ev ve araba fiyatlarından sonra vatandaşların daha çok dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev ve araba hatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel icradan satılık ev, güncel icradan satılık araba araştırmalarına başladı. Basın İlan Kurumu'nun en son yayınladığı ilanlardan birisi de, Ankara'da satışa sunulan 2016 model Renault marka dizel araç dikkat çekti. Lüks araç 2016 çıkışlı olmasına rağmen 60 bin TL fiyattan satışa sunulacak. Fransız marka Renault aracın ilan tarihi ise 6 Eylül 2020 olarak belirlendi.