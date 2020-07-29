FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İcradan güncel satılık ilanlar! İcradan satılık en uygun ev ve araba ilanları! İstanbul, İzmir, Ankara icradan ilanlar!

İcradan güncel satılık ilanlar! İcradan satılık en uygun ev ve araba ilanları! İstanbul, İzmir, Ankara icradan ilanlar!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.07.2020 07:54 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı güncel ilanlar, ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa fiyatının çok altında kalan icradan satılık ilanlar maddi sıkıntıları olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve araba arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

İcradan güncel satılık ilanlar! İcradan satılık en uygun ev ve araba ilanları! İstanbul, İzmir, Ankara icradan ilanlar!

Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı güncel ilanlar, ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa fiyatının çok altında kalan icradan satılık ilanlar maddi sıkıntıları olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve araba arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

GÜNCEL İCRADAN SATILIK; EV, ARABA, ARSA,DÜKKAN!

Güncel icradan satılık ilanlar ateş pahası ev ve araba fiyatlarından sonra vatandaşların daha çok dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev ve araba hatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel icradan satılık ev, güncel icradan satılık araba araştırmalarına başladı. Basın İlan Kurumu'nun en son yayınladığı ilanlardan birisi de, Ankara'da satışa sunulan 2016 model Renault marka dizel araç dikkat çekti. Lüks araç 2016 çıkışlı olmasına rağmen 60 bin TL fiyattan satışa sunulacak. Fransız marka Renault aracın ilan tarihi ise 6 Eylül 2020 olarak belirlendi.

EN UYGUN EV VE ARABALAR İCRADAN SATILIK İLANLARDA

İcradan satılık ev ve arsa ilanları da dikkat çekmeye başladı. Özellikle Muğla Milsa'ta bulunan, iki katlı ve arsalı bir evin fiyatı için 202 bin TL belirlenmesi, icradan satılık ev ve arsa alacakları heyecanlandırdı. Taşınmazlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için sunulan bu fırsat oldukça ses getirdi. İcradan satılık ev, araba, arsa ve dükkan gibi ilanlara tüm vatandaşlar katılabiliyor. İcradan satılık gayrimenkul ve araçların satışı ise ihale usulü yapılacak.

ANKARA'DA 2016 MODEL DİZEL RENAULT MARKA ARAÇ 60 BİN TL

MUĞLA MİLAS'TA İKİ KATLI KARGİR BİNA VE TARLA SADECE 202 BİN LİRA

YALOVA MERKEZ'DE İCRADAN SATILIK 125 METREKARELİK 3+1 DAİRE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA'DA 170 METREKARE DUBLEKS DÜKKAN

İSTANBUL ŞİŞLİ'DE İCRADAN SATILIK 79 METREKARELİK DAİRE


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor? 'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor?
Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı?
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

İtiraz ederseniz borcunuz siliniyor! Milyonlarca kişi farkında değil...

İtiraz ederseniz borcunuz siliniyor! Milyonlarca kişi farkında değil...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Bakan duyurdu: Haziranda rekor kırdık

Bakan duyurdu: Haziranda rekor kırdık

Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı?

Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MTV ödemesi son gün yaklaşıyor! MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ödemesi son gün yaklaşıyor!

Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler? Otomobil alacaklara 3 ay erteleme ile 0.89 faizli kredi!

Sıfır km otomobile verilen Yeşil Işık Taşıt Kredisi nedir, başvuru şartları neler?

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı? Hangi bankalar otomobil kredisi kampanyalarını değiştirdi?

Kamu bankaları hangi markaları taşıt kredisi listesinden çıkardı?

Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller listesi!

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var! Hepsi çürümeye terk edildi

50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.