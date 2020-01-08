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İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Otomotiv pazarı yurt içinde daralmasına rağmen, geçen yıl Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17 pay alarak ipi göğüslemeye devam etti.

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,85 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı 2018'de 31 milyar 564 milyon 98 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 3,1 azalttığına işaret etti.

Sektörün 32 milyar dolara dayanan 2018 dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye ekonomisi ise 2019'da ihracatını 180,5 milyar dolara taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.

Bu da otomotiv sektörünün geçen yıl ihracatında daralma yaşasa da Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17 pay alarak ipi göğüslemeye devam ettiğini ortaya koydu.

İhraç edilen her 5 üründen 4'ü Avrupa'ya

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı, 2019'da 2018'e göre yüzde 4,6 azalarak 23 milyar 988 milyon 40 bin dolar düzeyine geriledi.

Söz konusu gerilemeye karşın sektörün geçen yıl 30,6 milyar dolarlık ihracatının yüzde 78,4'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Bu dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke grupları, 1 milyar 683 milyon 486 bin dolarla Afrika ülkeleri, 1 milyar 620 milyon 459 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu.

ABD'ye 1 milyar 39 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapıldı

Otomotiv endüstrisinin geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün geçen yıl en büyük pazarı, 4 milyar 373 milyon 326 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 3 milyar 430 milyon 732 bin dolarla Fransa, 2 milyar 910 milyon 630 bin dolarla İtalya, 2 milyar 455 milyon 796 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 669 milyon 908 bin dolarla da İspanya takip etti.

Geçen yıl Slovenya'ya 1 milyar 299 milyon 789 bin dolarlık, Hollanda'ya 1 milyar 157 milyon 147 bin dolarlık, Belçika'ya 1 milyar 125 milyon 62 bin dolarlık, Polonya'ya 1 milyar 97 milyon 941 bin dolarlık ve ABD'ye 1 milyar 39 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Slovenya, Hollanda, Belçika, Polonya ve ABD, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

En fazla ihracat kaybı İngiltere'de

Otomotiv endüstrisi ihracatında geçen yıl en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise Brexit kördüğümü ile piyasalarda risk algısını artıran İngiltere çekti. Sektörün İngiltere'ye ihracatı geçen yıl 2018'e göre 485 milyon 795 bin dolar azaldı.

İngiltere'nin ardından Almanya 378 milyon 244 bin dolar, İtalya 356 milyon 920 bin dolar ve Belçika 284 milyon 130 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ihraç, otomotiv,

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