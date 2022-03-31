İkinci el araba alacaklar dikkat! OSD Başkanı açıkladı: KDV arttı, fiyatlar...

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada zor bir süreçten geçen otomotiv sektörü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla beraber daha da zor bir dönemece girdi. Türkiye’de otomobil fiyatlarını düşürmek için birçok karar açıklansa da yapılan hamleler yetersiz kaldı. Ocak ayında yapılan ara matrah düzenlemesi ve taşıt kredi limitlerindeki artışın ardından geçtiğimiz gün araç alım satım yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18 çıkarıldı. Çip krizi ve savaş ile bulunabilirlik sorunu günden güne artarken Türkiye’de sert yükselen otomobil fiyatları yeni araç sahibi olmanın hayalinin bile önüne geçti.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nda 2018 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını başarı ile yürüten Haydar Yenigün görevini Cengiz Eroldu’ya devretti. Dün gerçekleştirilen kurul sonrasında Mynet’e özel açıklamalarda bulunan aynı zamanda TOFAŞ CEO’su Cengiz Erdoldu, otomotiv sektörüne ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

“CİDDİ BİR TEDARİK ZİNCİRİ PROBLEMİNİ YÖNETİYORUZ”

Otomotiv sektörünin son yıllarda çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Cengiz Eroldu, “Bir yandan çip krizi ortamında üretimi devam ettirmek, diğer yandan hammadde fiyatlarındaki artış ve bulunurluk sorunu var. Ciddi bir tedarik zinciri problemini yönetiyoruz. Diğer taraftan dünyada artan bir enflasyon var. Bu enflasyon karşısında müşterilerin satın alma güçlerinde de azalma oldu. Tüm bu zorlukların üstesinden gelip otomotiv sanayii olarak ihracattaki liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. 2022 yılında da hem üretim hem de ihracat hedefimizi yukarıya çıkartmak istiyoruz ama bunların hiçbirisi kolay değil. Onun için sorumluluğu fazla bir başkanlık görevi olacak” dedi.

ÇİP KRİZİNDE BİTİŞ İÇİN TARİH VERDİ

Sektörün en çok zorlandığı konunun tedarik olduğunu vurgulayan Eroldu, “Özellikle yarı iletken malzeme bulunurluğunun bu yıl göreceli olarak iyileşeceğiniz, 2023 yılında ise daha iyi olacağını öngörüyoruz. İki yıldan beri bu sorunla savaşıyoruz. Bununla ilgili yatırımlar var ama bunların devreye girmesi biraz zaman aldığı için zaten sorun çözülemedi ama 2023 yılında yeni yatırımlar devreye girecek” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“İKİNCİ ELDE YÜZDE 2 ARTIŞ OLARAK YANSIR”

Otomobilde ara matrah ve kredi limit güncellemesinin araç satışlarına etkisi olduğunu ama daha da etki edecek işler yapılabileceğini ifade eden Eroldu yeni KDV düzenlemesine ilişkin de şöyle konuştu:

“Çünkü araç satın almada en önemli konu uygun krediye erişim. Gösterge faizi azalırken piyasadaki faiz azalmadı. Beklentimiz banka faizlerinin gösterge faizlerini takip ederek aşağıya doğru inmesi. Bu otomobil satışlarını en çok etkileyecek satış olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otomobilde KDV ile ilgili açıkladığı karar doğru bir karar oldu. Burada şirketlerin elde ettiği kârın KDV’sini konuşuyoruz aslında. Satılan ürünün fiyatını değil. Özünde doğru bir karar. Ama bunun fiyat artışı konusunda büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Böyle bir algı yaratıldı karar çıkar çıkmaz. Bu durum ancak yüzde 1 ya da 2 gibi bir fiyat artışına yol açabilir. Beklenildiği gibi ikinci el araç fiyatları üzerinde çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum.”

TOGG’UN YOLA ÇIKMASI RAKAMLARA OLUMLU YANSIYACAK

TOGG’un Türk otomotiv sanayii açısından öncülük görevine soyunduğunun altını çizen Eroldu, “TOGG’un devreye girmesi Türkiye’deki otomotiv sanayiinde rakamlara olumlu olarak yansıyacak. TOGG’un bir diğer önemli unsuru da ekosistemi geliştirmesi. Birçok üründe yerli teknoloji sanayicileri ile çalışıyorlar. Onların gelişimi çok önemli. Daha sonra bu sanayicilerimiz Türkiye’deki diğer otomotiv şirketleri ile de çalışabilirler. Dolayısıyla TOGG’un hem adetsel hem de öncülük yapma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.



