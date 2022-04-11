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İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

11.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlara kötü haber geldi. Ramazan Bayramı yaklaşırken otomotiv piyasası hareketlendi. Esnaf araç fiyatlarında yüzde 10-15 artış olduğunu, artışlarda ihale usulüyle satılan araçlarda yapılan fiyatlamaların etkili olduğunu belirtti. Öte yandan esnaf, fiyatların önümüzdeki dönemde artmasını öngördü.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araç piyasası durgun olsa da fiyatlardaki artış devam ediyor. Hareketlilik bekleyen oto galericiler, bayram öncesi araç stoklarını doldurup müşteri beklemeye başladı. Fiyat artışlarında ihale usulüyle satılan araçlarda yapılan fiyatlamaların etkili olduğunu belirtildi. Genel olarak araç fiyatlarında suni bir artış yaşandığını belirten galericiler, bu soruna denetleme yoluyla el atmasını istedi.

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“İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI DURGUN FAKAT SON BİR AY İÇERİSİNDE YÜZDE 15 ARTIŞ VAR”

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Piyasanın durgun olmasına rağmen araç fiyatlarında son bir ayda yüzde 10-15 arasında artış sağlandı. Artışlarda ihale firmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. İhalelerden araç satın alıyoruz. Bakıyoruz ihaleye çıkan araç satılmış görünüyor fakat aynı araç bir hafta sonra tekrar satışa çıkıyor. Bu araçları alan esnaf ise yüksek fiyattan aldığı için satamıyor ve aracın fiyatının yükselmesini bekleyip öyle satmak zorunda kalıyor. Devletin bu suni artışlara karşı bir önlem alması gerekiyor. Esnaf olarak bayram için araç alımı yaptık. Bayram üzeri vatandaşlardan talep gelirse araç fiyatları tekrar artacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

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“GEÇEN SENE İLE BU SENE ARASINDA YÜZDE 50 FİYAT DÜŞÜŞÜ VAR”

İkinci el fiyatları gün gün artamaya devan ettiğini vurgulayan galerici Muhammed Tuncel, “Geçen seneki hareketlilik yok. Bizler galericiler olarak fiyatların artmasından memnun değiliz. Bizler araç fiyatların sabit kalıp vatandaşlarımıza araç satmak istiyoruz. Fiyat artışların sebebi tedarik sıkıntı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tedarik yeterince sağlanırsa fiyatlarında düşeceğini söyleyebilirim. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 50 fiyat düşüşü, aylık olarak ise 10 araba satıyorsak bu sene 5 araba satıyoruz” diye konuştu.

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