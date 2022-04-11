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Araç alım satımda yeni dönem! TOGG'la birlikte hayatımıza girecek

11.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç alım satımında yeni dönem başlıyor. Otomobil araç alış satışında yerli otomobille birlikte online otomobil satış döneminin hayatımıza girmesi bekleniyor. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Araç alım satımda yeni dönem! TOGG'la birlikte hayatımıza girecek

Araç alım satımında online satış dönmeminin 5 yıl içinde başlanması bekleniyor. Buna göre plaza dönemi kapanıp, otomobil satışları internet ortamında yapılacak. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

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ONLİNE İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ

Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAZIR

Yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu ortaya koydu.

Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

Satıcıların yüzde 24'ü, online bayiliklerin ülkemizde beş yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42'si 5-10 yıl içinde, yüzde 26'sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor.

Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46'sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

Ankete katılan yetkili satıcılar otomobil satışının internet ortamında online alarak gerçekleşeceğini, bayiliklerin araç teslim noktasına dönüşeceğini düşünüyor.

OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021'i kapsayan araştırmanın yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi. Mersin, "Ayrıca otomotiv sektörünün geleceğine bakış ile sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak için önemli verilere sahip olduk" dedi.

TESLA ÖNCÜ OLDU

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, otomotivde online satışı başlatan marka olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yetkili satıcı sistemi ve showroom'ları yok. Müşteriler alışveriş merkezlerindeki küçük mağazalardaki Tesla merkezlerinde modelleri yakından görebiliyor.

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YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA DA UYGULANACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'da da bayilik sisteminin olması beklenmiyor. Otomotiv dünyasındaki yeni döneme uygun olarak Togg otomobillerin de online olarak satılması planlanıyor.

OTONOM SÜRÜŞE 10 YIL VAR

Yetkili satıcıların yüzde 11'i, otonom araçların ülkemizde beş yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31'i 5-10 yıl içinde, yüzde 47'si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini dile getiriyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kalıyor.

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