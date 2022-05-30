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İkinci el araba alacaklara önemli uyarı! '100 bin TL zarar riski var'

30.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ikinci el otomobillere ilgiyle birlikte fiyatlar da yükseldi. Bununla beraber otomobillerde gerçekleştirilen hileler de artmaya başladı. Konuyla ilgili otomobil ekspertiz sektörü temsilcilerinden ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarı geldi.

İkinci el araçlarda çıkacak olası zararlara karşı uyarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta ekspertizi yapılan 2019 model bir otomobilde 4 kapının "çıkma" kapıyla değiştirilmesi, araç sahibinin ortalama 60 bin TL zarara uğramasına sebep oldu. Oto ekspertiz sektörü temsilcilerinden Pilot Garage, konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, ikinci el otomobil satın alacaklara bir dizi önerilerde bulundu.

EN BÜYÜK HİLELER "TANIDIKLAR" TARAFINDAN YAPILIYOR

İkinci el otomobil satın alırken tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önemli bir kısmının "tanıdıklar" sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Ülkemizde bir araç satın alırken tabiri caizse eş, dost, akraba, tanıdık, çevremizdeki otomobillere ve sahiplerine güvenerek satın alma eğilimimiz, pazarda çok fazla dolandırıcılık vakası yaşandığı için maalesef bir yanılsamayı da beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın birçoğu maalesef otomobile kapsamlı bir check-up ve ekspertiz yaptırmadan bir tanıdıktan satın alıyor, tekrar satış esnasında ekspertize giren araçta hiç ummayacakları onlarca hata ile karşılaşıyorlar. Tavsiyemiz, kimden olursa olsun alacağınız otomobili, kendinizin tercih ettiği, TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında kapsamlı şekilde kontrol ettirin." dedi.

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'100 BİN TL'DE FAZLA ZARARDAN KORUR'

Çıkma parça tespit edilen araçla ilgili yorum yapan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Boya ölçümünde bakıldığı zaman karoseri boyasız gibi görünen aracın orta direklerinde ve şasisinde teknik ekibimiz boya tespit etti, hasar kaydı olmamasına rağmen 4 kapının kazalı bir araçtan çıkma olarak takıldığı anlaşıldı. 280-290 bin TL fiyatla satılabilecek bu araç, 355 bin TL'ye satın alınmış. Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin TL'den fazla bir olası zarardan korur. Satın aldığınız araç hasarlı olabilir, değişeni olabilir, boyası olabilir, çıkma parça takılmış olabilir. Burada önemli olan otomobile asli değerinden daha fazla ödeyip ödemediğiniz, bu durumda çıkma parçadan ziyade otomobili satan kişinin yanlış ve eksik beyanı tüketiciyi zarara sokuyor. Orijinal diye satın alınan otomobilin dört kapısı da geçmişte kaza yapıp trafikten çekilmiş, hurdaya ayrılmış dört farklı aynı renk araçtan bu araca takılmış." şeklinde konuştu.


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