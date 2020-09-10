İkinci el araba alırken “Kandırılır mıyım?” endişesi sona eriyor! 2. el araç satışında ekspertiz zorunlu mu?

İkinci el araç piyasası ÖTV zammının yanı sıra ikinci el araç satışı ile ilgili yönetmelikteki düzenlemelerden sonra da oldukça değişecek gibi görünüyor. İkinci el araba fiyatları yükselirken ikinci el araba almak ve satmak isteyen vatandaşlar yönetmelik ile ilgili detayları takip ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından araç satışına getirilen yeni düzenlemelerle beraber tüketicilerin çok daha güvenli bir şekilde araç alacağı düşünülüyor. İşte 2. el araç satışında ekspertiz konusuyla ilgili tüm detaylar...

2. EL ARAÇ SATIŞINDA EKSPERTİZ ZORUNLU MU?

İkinci el araç ekspertiz zorunluluğu vatandaşların en fazla araştırdığı konuların başında geliyor. İkinci el araç satın almak konusunda ilgi her geçen gün artarken, araç satın alacak vatandaşlar bir yandan da kandırılma endişesi ya da arabayla ilgili ciddi bir sorun yaşama endişesi taşıyor. Bu endişelerin ortadan kaldırılabilmesi ve sektöre standart gelmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışı ekspertiz zorunluluğu getirildi.

1 Eylül 2020 itibarıyla ikinci el araç ticareti yapanların yetki belgesi bulundurmasının yanı sıra araçlara ekspertiz yapılması da gerekiyor. Yönetmelik doğrultusunda; ikinci el araba ekspertiz yapılmadan satılamayacak, 2 ve 8 yaş aralığındaki, 160 bin km altındaki araçlara da satış tarihi itibarıyla 3 ay ve 5 bin km garantisi uygulanacak. Asistans hizmetleri alanında sektörde hizmet veren Tur Assist de bu yeni dönemde Warranty Pratik & Warranty Plus ikinci el otomobil garanti paketleriyle araç satın alacakları garanti altına aldığının bilgisini paylaştı.