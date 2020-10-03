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İkinci el araba fiyatları artacak mı? Araba alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları yükselir mi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

İkinci el araç fiyatları yükselir mi konusunda araç sahibi olmak isteyenlerin araştırmaları devam ediyor. İkinci el araç piyasasında hareketlilik sürerken vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor. Son olarak yılbaşında çıkacak olan yeni modellerin ikinci el piyasasına etkisi ile ilgili bir değerlendirme yapıldı. Peki, ikinci el araba fiyatları artacak mı? 2. el araç fiyatları ne olacak? İşte detaylar…

Son dönemde vatandaşlar ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda endişe yaşamaya başladı. Yükselişin devam ettiği ikinci el araç piyasasıyla ilgili olarak düşüş beklentileri devam ederken bir yandan da bir an önce araç sahibi olmak isteyenler fiyatların daha da yükselmesinden endişe ediyor. Pandemi döneminde sıfır araç arzının talebe denk gelmemesi, vatandaşların toplu taşımadan uzak durmak istemesi ve sıfır araç fiyatlarının yüksekliği gibi çok sayıda nedenle ikinci el araba fiyatları da artıyor. Bir yandan fabrikaların üretime başlaması ve yeni araçların piyasaya gelişiyle fiyatların düşeceği beklentisi sürerken bir yandan da fiyatların daha da artacağı yönünde görüşler duyulmaya başlandı. Peki, ikinci el araç fiyatları artacak mı? 2. el araç fiyatları ne olacak?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?

2. el araba fiyatları artacak mı konusunda son olarak Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aydın değerlendirmelerde bulundu. Pandemi başlangıcından itibaren fiyat artışının devam ettiğini söyleyen Aydın, toplu taşıma kullanmak istemeyen çok sayıda vatandaşın araç satın almayı tercih ettiğini belirtti. Sıfır araç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle talebin ikinci elde yoğunlaştığını aktaran Aydın, mart ayına dek yükselişin devam edebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

2. el araba fiyatları yükselecek mi noktasında araç almada sıkıntı çektiklerini aktaran Aydın, sattıkları fiyata, sattıkları aracın yerine yeni araç koyamadıklarını dile getirdi. Yılbaşında da yeni araçlar çıktığı zaman fiyatlarının yüksek çıkacağını ve sıfır araç fiyatları artacağı için ikinci el araç fiyatları ile ilgili de bir artış olacağını düşündüğünü söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Hava Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı Lokman Selçuk Şahin de 2. el araç fiyatları artacak mı ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Fiyatların yılbaşında artmasını beklediğini söyleyen Şahin, gelecek olan araçların dolar ve euro endeksli olmasından kaynaklı olarak fiyatlarının yüksek olacağını ve şimdiki liste fiyatlarından geleceğini düşünmediğini söyledi. İkinci el araba fiyatları da sıfır araç piyasasına endeksli olduğu için ikinci el araç fiyatları üzerinden artış anlamında olumlu bir etkisi olacağını düşündüğünü belirtti.

Şu anki ikinci el araç piyasasına dair de değerlendirmelerde bulunan Şahin, durumun yüksek olduğunu ve yükselişin devam ettiğini dile getirdi. Bu durumu sıfır araçların gelmemesine bağlayan Şahin, ikinci el araba piyasasında bir rekabetin meydana geldiğini ve artışın da bu yüzden devam ettiğini aktardı. Konuyla ilgili olarak vatandaşların endişeleri devam ederken piyasadaki yüksek fiyatlar da pandemi sürecinde araç sahibi olmak isteyenleri kararsız bırakıyor. Bu nedenle ikinci el otomobil fiyatları artacak mı konusunda vatandaşlar arasında tartışmalar ve araştırmalar devam ediyor.

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