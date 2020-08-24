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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Uzun süredir cevabı merak edilen ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuyla ilgili son olarak MASFED Başkanı Erkoç önemli açıklamalar yaptı. Bu dönemde yapılan fırsatçılığa değinen Erkoç, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek ile alakalı görüşlerini paylaştı. Peki, ikinci el araba fiyatları neden yükseldi? İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!

İkinci el araba fiyatlarında bir süredir devam eden artış nedeniyle vatandaşlar araç fiyatlarının düşmeye başlayacağı zamanı bekliyor. Bu nedenle ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu sık sık soruluyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirinin ikinci el araç piyasasıyla ilgili sorduğu soruları yanıtladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları neden yükseldi?

AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, bir süredir vatandaşların merak ettiği ikinci el araç fiyatları neden arttı sorusuna da yanıt veren Erkoç; pandemi öncesinde 2019’un son çeyreğinde ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş ile beraber sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Buna bağlı olarak distribütörlerin Türkiye’ye gelecek sıfır araçların satılmayacağı düşüncesiyle siparişlerinin iptal ettiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları neden yüksek noktasında Erkoç, 4 ay boyunca fabrikalarda üretimin durmasıyla araç tedariğinde sıkıntıların yaşandığını ve bu nedenle talebin ikinci ele kaydığını hatırlattı.

Devlet tarafından sağlanan destekler, kredi destek paketleri ve faiz indirimleriyle beraber ikinci el araç alımına bir yönelme olduğunu belirten Erkoç, ikinci el araba fiyatları 2020 üzerindeki artışın bu nedenle olduğunu belirtti. Özellikle sıfır araç teminindeki sıkıntının ikinci el araba fiyatlarında artışa neden olduğunu söyleyen Erkoç, buna ek olarak meslekle alakası olmayan kişilerin liste fiyatlarının üstüne 30.000 TL ile 100.000 TL arası kar marjı ekleyerek satış yapmasına da değindi. Pandemi döneminde vatandaşların toplu taşımada yaşanabilecek risklere karşı kendi araçlarını alarak seyahat etmeye yöneldiğini aktaran Erkoç, bayide istediği arabayı bulamayanların yüksek fiyatlarla ikinci el araç satın almak zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun da fiyatlarda artışa sebep olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi 2020?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi. 2020 senesinde geçen yıla göre %100’e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi. Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı. Liste fiyatının üzerinde satılan araçların normal seyrine döneceğini beklediklerini belirten Erkoç, bununla beraber ikinci el araba fiyatları 2020 üzerinde bir gerileme olabileceğini düşündüklerini eklemişti. Dolayısıyla Erkoç, Kasım-Aralık gibi araçların piyasada çoğalmasıyla beraber arz ve talep dengesizliğinin ortadan kalkmasının beklentiler arasında olduğunu kaydetmişti.

İkinci el araba satış yetki belgesi zorunluluğu

Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatlarına düzenleme konusunun nasıl etki edeceği de merak ediliyor. Erkoç; piyasada fırsatçılık yapıldığını belirterek, işin ehli olmayan kişilerin ikinci el araçları toplayarak fiyatların nasıl olsa yükseleceği düşüncesiyle fahiş kar oranları ilave edip devlete vergi ödemeden sattıklarını söyledi. İkinci el araba fiyatları 2020 konusunda önemli bir etkisi olan bu durumlara dair dolandırıcıların yaptıklarına da değindi. İkinci el araç ticaretini düzenleyecek yönetmelik ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyleyen Erkoç, mesleğin hak ettiği itibarı kazanırken tüketicinin de kazanacağını ve devletin vergi kaybının azalacağını aktardı. İkinci el araba satış yetki belgesi zorunluluğu ile bu işin mesleki yeterliliği olanlar tarafından yapılacağını ve meslektaşların hak ettiği kazanımları elde edeceğini belirtti.

Yönetmeliğin bir an önce uygulanmasını dilediklerini söyleyen Erkoç; vergi ödemeyen, istihdama katkı sağlamayan, kiralık iş yeri veya mülkü bulunmayan, kendisini motorlu araç satıcısı gibi gösteren kişilerin olduğunu dile getirdi. Çıkan yönetmelikteki ikinci el araba satış yetki belgesi zorunluluğuyla bunun önüne geçileceğini belirtti. Meslektaşların da yetki belgesiyle alakalı gereken evrakları tamamladığını aktardı ve tüccarların kısa sürede belgelerini alıp daha çağdaş normlarda ticaret yapabileceğini söyledi. Yönetmeliğin uygulanması ve devamlılığın sağlanması için gerekli hukuki ve yasal mevzuatın faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti.

İkinci el oto piyasası 1 Eylül'e hazırlanıyor

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu doğrultuda ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesi olmayanların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor. Bakanlık tarafından aksi tespit edilmediği sürece bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet şeklinde kabul edilecek. İkinci el araç satışına düzenleme doğrultusunda kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilecek ve yaptırım uygulanacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmelere ise yetki belgesi verilmeyecek. Belediyelere getirilen yükümlülüklerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler Bakanlık tarafından takip edilecek. Yetki belgesi olmadan faaliyet yapan işletmeler belirlenebilecek. Şimdi vatandaşlar, yaşanan gelişmeler çerçevesinde ikinci el araba ne zaman alınır sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yahu biri de çıkıp korkusundan diyemiyor sıfır araçların fiyatı düşmediği sürece ikinci el de böyle gider diye. Herkes hükümetten korkar olmuş döviz yükselince sıfır araba da yükselir Euro ile geliyor arabalar. 8 ay önce 20.000 Euroya gelen aracın Türkiyeye gelişi 150.000 iken şimdi 280.000 olmuş sen 2 yaşındaki aracını 150.000 üzerinden satar mısın bana bunu söyle. Ne dövizin düşmeye nede hükümetin ÖTV’yi kaldırmaya niyeti var. Hâl böyleyken kimse ikinci elin de düşmesini belemesin boa hâyal kurmayın
Sadece gülüyorum. Bu ülkede doğalgaz bulundu diye ertesi gün lpg ye 7 kuruş zam gelmiş lgp 4 tl olmuş siz neyin kafasını yaşıyosunuz. Koyun çok gerisi boş.
Sanki galericiler çok dürüst 80 bine sattığı aracı 55-60 bine satmış gibi gösterip vergi kaybına sabep olanlar onlar değil.(al-sat yada araba işi ile alakam yoktur.)
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