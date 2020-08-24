İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!

İkinci el araba fiyatlarında bir süredir devam eden artış nedeniyle vatandaşlar araç fiyatlarının düşmeye başlayacağı zamanı bekliyor. Bu nedenle ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu sık sık soruluyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirinin ikinci el araç piyasasıyla ilgili sorduğu soruları yanıtladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları neden yükseldi? AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, bir süredir vatandaşların merak ettiği ikinci el araç fiyatları neden arttı sorusuna da yanıt veren Erkoç; pandemi öncesinde 2019’un son çeyreğinde ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş ile beraber sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Buna bağlı olarak distribütörlerin Türkiye’ye gelecek sıfır araçların satılmayacağı düşüncesiyle siparişlerinin iptal ettiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları neden yüksek noktasında Erkoç, 4 ay boyunca fabrikalarda üretimin durmasıyla araç tedariğinde sıkıntıların yaşandığını ve bu nedenle talebin ikinci ele kaydığını hatırlattı.

Devlet tarafından sağlanan destekler, kredi destek paketleri ve faiz indirimleriyle beraber ikinci el araç alımına bir yönelme olduğunu belirten Erkoç, ikinci el araba fiyatları 2020 üzerindeki artışın bu nedenle olduğunu belirtti. Özellikle sıfır araç teminindeki sıkıntının ikinci el araba fiyatlarında artışa neden olduğunu söyleyen Erkoç, buna ek olarak meslekle alakası olmayan kişilerin liste fiyatlarının üstüne 30.000 TL ile 100.000 TL arası kar marjı ekleyerek satış yapmasına da değindi. Pandemi döneminde vatandaşların toplu taşımada yaşanabilecek risklere karşı kendi araçlarını alarak seyahat etmeye yöneldiğini aktaran Erkoç, bayide istediği arabayı bulamayanların yüksek fiyatlarla ikinci el araç satın almak zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun da fiyatlarda artışa sebep olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi 2020? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi. 2020 senesinde geçen yıla göre %100’e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi. Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı. Liste fiyatının üzerinde satılan araçların normal seyrine döneceğini beklediklerini belirten Erkoç, bununla beraber ikinci el araba fiyatları 2020 üzerinde bir gerileme olabileceğini düşündüklerini eklemişti. Dolayısıyla Erkoç, Kasım-Aralık gibi araçların piyasada çoğalmasıyla beraber arz ve talep dengesizliğinin ortadan kalkmasının beklentiler arasında olduğunu kaydetmişti. İkinci el araba satış yetki belgesi zorunluluğu Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatlarına düzenleme konusunun nasıl etki edeceği de merak ediliyor. Erkoç; piyasada fırsatçılık yapıldığını belirterek, işin ehli olmayan kişilerin ikinci el araçları toplayarak fiyatların nasıl olsa yükseleceği düşüncesiyle fahiş kar oranları ilave edip devlete vergi ödemeden sattıklarını söyledi. İkinci el araba fiyatları 2020 konusunda önemli bir etkisi olan bu durumlara dair dolandırıcıların yaptıklarına da değindi. İkinci el araç ticaretini düzenleyecek yönetmelik ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyleyen Erkoç, mesleğin hak ettiği itibarı kazanırken tüketicinin de kazanacağını ve devletin vergi kaybının azalacağını aktardı. İkinci el araba satış yetki belgesi zorunluluğu ile bu işin mesleki yeterliliği olanlar tarafından yapılacağını ve meslektaşların hak ettiği kazanımları elde edeceğini belirtti.