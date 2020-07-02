İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman ucuzlar? 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba fiyatları üzerindeki artış, son günlerin en popüler konularından bir tanesi oldu. Düşük faizli kredilerden yararlanarak 2. el araba satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle kararsız kaldı. Şimdi herkes “İkinci el araba fiyatları düşer mi?” diye merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu önemli açıklamalar yaptı. Peki, beklentiler doğrultusunda 2. el araba fiyatları düşer mi? Uzmanların görüşlerine göre 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

2. el araba fiyatları düştü mü?

Vatandaşların beklendiği gibi bir ikinci el araba fiyatları düşüşü henüz yaşanmadı. Ancak araba sahibi olmak isteyen pek çok kişi “İkinci el araba fiyatları düşecek mi?” sorusunu sormaya başladı. Uzmanlar, “İkinci el araba fiyatları ne olur?” sorusuna yanıt olarak bu anlamda ciddi bir düşüş beklendiğini belirtti. Piyasada henüz sıfır araç bulunurluğunun da yeterli seviyede olmaması nedeniyle 2. el araba fiyatları yüksek seyrediyor.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’na göre ikinci el araba fiyatlarının yüksek seyretmesinin nedeni piyasada beklentiyi karşılayacak kadar sıfır araç bulunmaması. Sıfır araç bulunurluğunun Eylül ayında artması beklenirken “2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?” sorusunun da Eylül ayında olumlu yönde karşılık alması bekleniyor. “Sıfır araçlar ne zaman çıkar?” sorusu da vatandaşların cevap aradığı soruların başında geliyor. Fabrikaların, tedarik zincirinin ve yan sanayinin koronavirüs salgını nedeniyle eski hızına ancak Eylül ayında ulaşabileceği düşünülüyor. Bu nedenle sıfır araçların yeterli seviyede bulunabilir hale geldiğinde ikinci el araba fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor. “2. el araba fiyatları ne zaman düşer?” sorusuna verilecek olumlu bir tarih için şimdilik 1-2 aylık bir zaman dilimi görülüyor.