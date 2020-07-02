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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman ucuzlar? 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

“İkinci el araba fiyatları düşecek mi?” sorusu pek çok vatandaşın gündeminde. Son günlerde 2. el araba fiyatları üzerinde yaşanan artış vatandaşlar arasında araba satın alıp almama konusunda kararsızlığa neden oldu. Şimdi vatandaşlar “İkinci el araba fiyatları ne zaman ucuzlar?” sorusunu sormaya başladı. Düşük faizli taşıt kredisi imkanı da ikinci el arabalara olan talebi arttırdı. Peki, sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte detaylar…

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman ucuzlar? 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araba fiyatları üzerindeki artış, son günlerin en popüler konularından bir tanesi oldu. Düşük faizli kredilerden yararlanarak 2. el araba satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle kararsız kaldı. Şimdi herkes “İkinci el araba fiyatları düşer mi?” diye merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu önemli açıklamalar yaptı. Peki, beklentiler doğrultusunda 2. el araba fiyatları düşer mi? Uzmanların görüşlerine göre 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

2. el araba fiyatları düştü mü?

Vatandaşların beklendiği gibi bir ikinci el araba fiyatları düşüşü henüz yaşanmadı. Ancak araba sahibi olmak isteyen pek çok kişi “İkinci el araba fiyatları düşecek mi?” sorusunu sormaya başladı. Uzmanlar, “İkinci el araba fiyatları ne olur?” sorusuna yanıt olarak bu anlamda ciddi bir düşüş beklendiğini belirtti. Piyasada henüz sıfır araç bulunurluğunun da yeterli seviyede olmaması nedeniyle 2. el araba fiyatları yüksek seyrediyor.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’na göre ikinci el araba fiyatlarının yüksek seyretmesinin nedeni piyasada beklentiyi karşılayacak kadar sıfır araç bulunmaması. Sıfır araç bulunurluğunun Eylül ayında artması beklenirken “2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?” sorusunun da Eylül ayında olumlu yönde karşılık alması bekleniyor. “Sıfır araçlar ne zaman çıkar?” sorusu da vatandaşların cevap aradığı soruların başında geliyor. Fabrikaların, tedarik zincirinin ve yan sanayinin koronavirüs salgını nedeniyle eski hızına ancak Eylül ayında ulaşabileceği düşünülüyor. Bu nedenle sıfır araçların yeterli seviyede bulunabilir hale geldiğinde ikinci el araba fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor. “2. el araba fiyatları ne zaman düşer?” sorusuna verilecek olumlu bir tarih için şimdilik 1-2 aylık bir zaman dilimi görülüyor.

2. el araba ne zaman alınır?

Uzmanlar tarafından 2. el araba fiyatlarının 1-2 ay içerisinde dengeli bir seviyeye geleceği belirtiliyor. Özellikle 2-3 ay sonrasında pandemi nedeniyle doğan üretim sorunlarının da ortadan kalkmasıyla piyasanın normal seyrine dönmesi bekleniyor. Yine de uzmanlar; ülke dinamikleri gereği araç fiyatları için kesin bir düşüşün yaşanacağından söz edemiyor. Aynı zamanda ikinci el araç fiyatları üzerindeki yükselmenin bir diğer sebebi olarak da operasyonel kiralama firmalarının araç havuzlarını yeteri kadar büyütememeleri gösteriliyor.

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