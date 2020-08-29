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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç altından daha mı çok kazandırıyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

İkinci el araba fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilik vatandaşların araç alımı konusunda kararsızlık yaşamasına neden oluyor. Uzun süredir, ikinci el bir araç satın almak isteyenler tarafından ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları ne kadar arttı? Şimdi ikinci el araba alınır mı? İşte detaylar…

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç altından daha mı çok kazandırıyor?

Pandemi süreciyle beraber bir süredir ikinci el araba fiyatları üzerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Sıfır araba almak yerine ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek konusunda oto alım satımı ile ilgilenen kişilerin görüşlerini de merak ediyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? İşte şu an ikinci el araba alınır mı konusunda tüm merak edilenler...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

DHA’nın haberine göre; Adana’da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, bir süredir ikinci el otomobil ticaretinin altın ve dövizden daha fazla kazandırdığını belirtti. Güveloğlu, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer konusunda ise sıfır otomobil üretimi hareketlenmediği sürece fiyat artışının devam edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Pandemi sürecinin sıfır otomobil üreticileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle beraber dövizdeki artışın da eklenmesiyle ikinci el otomobil konusunda ciddi bir talep oluştuğunu dile getiren Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının döviz ve altın yatırımlarından daha çok kazandığını ekledi. İkinci el araba fiyatları artar mı konusunda; sıfır araç üretiminin artmaması durumunda fiyatların artarak devam edeceğini belirten Güveloğlu, ikinci elin yanında hasarlı araçlara da ilginin başladığını söyledi. Normaline göre %30-35 daha ucuz olan bu araçları vatandaşların tamirlerini yaptırarak kullandığını belirtti. Vatandaşların ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda merakları da devam ediyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç altından daha mı çok kazandırıyor?

ŞİMDİ İKİNCİ EL ARABA ALINIR MI?

Adana’da uzun süredir oto galericilik yapan Kubilay Yardım da normal zamanda %5-10 kâr marjı ile çalışılırken pandemi nedeniyle araç bulmakta güçlük çekildiği için fiyatlarda dalgalanma olduğunu belirtti. İkinci el araçlara olan talebe de dikkat çeken Yardım, 2. el araba fiyatları yükselecek mi noktasında döviz kurlarının ve altının düzelmesi halinde normale dönme olacağını düşündüklerini söyledi. 5-10 gün içinde arabaların fiyatlarının 5 bin TL ile 10 bin TL arası arttığına değinen Yardım, 6 ay önce arabasını satmamış olsaydı şimdi daha kârlı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

İHA’nın haberine göre; internet üstünden araç alım satımının arttığını belirten galerici Mustafa Üzer ise araç fiyatlarındaki artışın %100’ün üstüne çıktığına vurgu yaptı. Aynı zamanda Üzer, alınacak araçların mutlaka test ettirilmesi gerektiğini belirtti. 2. el araba fiyatları artacak mı konusunda güncel dönem için konuşan Üzer; fiyatların %100 arttığını, yani 30 bin liralık araçların 60 bin lira olduğunu dile getirdi. Hatta 60 bin lirada duracağını düşündüklerini ama daha yükseklere de çıkmaya başladığını ve bundan sonra ne olacağını bilmediklerini ekledi. İkinci el araba fiyatlarının düşmeyeceğini düşündüğünü belirten Üzer, pandemi sürecinin böyle devam etmesi halinde araç fiyatlarının düşmek yerine artabileceğini dile getirdi. İkinci el araba fiyatları düşecek mi konusunda yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.

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