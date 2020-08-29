İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç altından daha mı çok kazandırıyor?

Pandemi süreciyle beraber bir süredir ikinci el araba fiyatları üzerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Sıfır araba almak yerine ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek konusunda oto alım satımı ile ilgilenen kişilerin görüşlerini de merak ediyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? İşte şu an ikinci el araba alınır mı konusunda tüm merak edilenler...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

DHA’nın haberine göre; Adana’da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, bir süredir ikinci el otomobil ticaretinin altın ve dövizden daha fazla kazandırdığını belirtti. Güveloğlu, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer konusunda ise sıfır otomobil üretimi hareketlenmediği sürece fiyat artışının devam edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Pandemi sürecinin sıfır otomobil üreticileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle beraber dövizdeki artışın da eklenmesiyle ikinci el otomobil konusunda ciddi bir talep oluştuğunu dile getiren Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının döviz ve altın yatırımlarından daha çok kazandığını ekledi. İkinci el araba fiyatları artar mı konusunda; sıfır araç üretiminin artmaması durumunda fiyatların artarak devam edeceğini belirten Güveloğlu, ikinci elin yanında hasarlı araçlara da ilginin başladığını söyledi. Normaline göre %30-35 daha ucuz olan bu araçları vatandaşların tamirlerini yaptırarak kullandığını belirtti. Vatandaşların ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda merakları da devam ediyor.