İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

Araba satışı yapan bayilerin, üretim olmadığı için alıcının sıfır araç talebini karşılayamaması ikinci el araçlarının fiyatlarını artırmasına neden oldu. Sıfır otomobil stoğunun olmadığını bilen vatandaş haliyle ikinci el otomobile yönelince, yeni fiyatlar karşısında şoke oldu. Fırsatçılıkta sınır tanımayan ikinci el araba satıcıları, “sıfır ikinci el arabalar” ilanı vererek satışlar yapmaya başladı. Aynı otomobilin sıfırı ile neredeyse aynı fiyatın ilana eklenmesi, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar tüketici bayiden aynı aracın sıfırını bulmayınca, ikinci el araba satan bayilerden otomobil tedarik etmek istiyor. Bunun bedelini de nakit olarak çok ağır ödüyor.

İkinci el araba fiyatlarındaki ani artışın nedeni nedir?

İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Örneğin 50 – 100 bin lira arasında 10 yaşında bir araç bulmak neredeyse imkansız. Önceden yüksek kabul edilen 100 – 150 km bile şu an neredeyse sıfır araç olarak kabul ediliyor. Düşen faiz oranlarından kendisine pay çıkarmaya çalışan satıcılar, önceden 100 bin liraya sattığı bir otomobili iki katı fiyatına satabiliyor. İhtiyacını hemen karşılamak isteyen tüketiciler yüzünden her geçen gün trafikte yaşlı ve güvensiz araçların artmasına neden oluyor.