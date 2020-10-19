İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yatırım aracı oldu! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el araba fiyatları düşer mi konusunda, pandemi sürecinde bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Fiyatlardaki yükseliş çok sayıda vatandaşın araç sahibi olmasını zorlaştırırken ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek diye de bekleniyor. Son olarak Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el araç fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve fiyat artışı nedeniyle ikinci el otomobillerin yatırım aracına dönüştüğünü belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Serkan Kumdakcı, fiyat artışının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. İkinci el araçların artık ulaşım amacıyla kullanılmasını yanı sıra yatırım aracı olarak da görüldüğünü söyledi. Bu durum başlıca sebebi olarak arz-talep dengesindeki bozulmaya işaret eden Kumdakcı, pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanma isteğinin yerini özel araçla seyahat etmeye bıraktığını ve bu durumun toplumun geneline yayıldığını söyledi.