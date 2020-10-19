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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yatırım aracı oldu! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

İkinci el araba fiyatları ile ilgili hareketlilik sürerken yeni bir araç satın almak isteyenler ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Son olarak Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışı değerlendirdi ve araçların artık yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar…

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yatırım aracı oldu! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el araba fiyatları düşer mi konusunda, pandemi sürecinde bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Fiyatlardaki yükseliş çok sayıda vatandaşın araç sahibi olmasını zorlaştırırken ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek diye de bekleniyor. Son olarak Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el araç fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve fiyat artışı nedeniyle ikinci el otomobillerin yatırım aracına dönüştüğünü belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Serkan Kumdakcı, fiyat artışının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. İkinci el araçların artık ulaşım amacıyla kullanılmasını yanı sıra yatırım aracı olarak da görüldüğünü söyledi. Bu durum başlıca sebebi olarak arz-talep dengesindeki bozulmaya işaret eden Kumdakcı, pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanma isteğinin yerini özel araçla seyahat etmeye bıraktığını ve bu durumun toplumun geneline yayıldığını söyledi.

Aynı zamanda Kumdakcı, 1 ay önceye kadar kamu bankalarının sunduğu düşük faizli kredi desteğinin de ikinci el araçlara olan talebi artırdığını ifade etti. Koronavirüs salgını sürecinde fabrikalardaki üretimlerinin düşmesinin ve belli bir dönem fabrikaların kapalı olmasının piyasadaki arzı düşürdüğünü belirtti. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda piyasadaki hakim beklentinin fiyatların düşmesi yönünde olduğunu aktaran Kumdakcı, beklentinin bu yönde olduğunu ancak yeni üretimler ile ilgili olarak ürün girdi maliyetlerindeki artışın ve ÖTV oranlarında düşme ihtimalinin şu an için olmamasının fiyatlardaki eski seviyelere dönüşe imkan vermeyeceğini söyledi.

Fiyat artışının bu kadar çok artmasının tek sebebinin ÖTV olmadığını belirten Kumdakcı, bu durumun 2021 yılının ilk yarısında da süreceğini söylemenin yanlış olmadığını dile getirdi. Vatandaşlar arasında ise ikinci el araç fiyatları artacak mı konusunda çeşitli endişeler devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ikide bir bu bunu sormayın kardeşim,gökten araba yağarsa fiyatlar düşecek.
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