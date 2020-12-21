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İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? İkinci el araç piyasasında son durum

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sıfır araç üretiminin azalması ve ikinci ele talebinin artmasıylap pandemi sürecinde ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanıyordu. Bu nedenle toplu taşıma kullanmak yerine araba satın almak isteyenler tarafından ikinci el araba fiyatları düştü mü sorusu soruluyordu. Son olarak MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasında son durum ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, ikinci el araç fiyatları düşüyor mu? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?

İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? İkinci el araç piyasasında son durum

Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el araba arayışına girerken bir yandan da yüksek fiyatlar nedeniyle araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşlar arasında sık sık ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtti. Erkoç, “Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.” ifadelerini kullandı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

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İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Bir süredir yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak AA muhabirine önemli açıklamalar yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu seneye ilişkin pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, senenin 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplam 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,9 artış yaşandığını dile getiren Erkoç, pazarın bu seneyi 8,7 milyon adet ile kapatmasını beklediklerini aktardı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Erkoç, salgın nedeniyle sıfır araç temininde yaşanan sorunların sene boyunca fiyatların artmasına neden olduğunu fakat kasım ayı itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyledi. Senenin son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını belirtti.

Diğer yandan araba alma hayalini biraz daha ertelemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araba almak için doğru zaman olup olmadığı sorgulanıyor ve bundan sonra ikinci el araç fiyatları ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor.

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

Konuyla ilgili olarak Erkoç, koronavirüs salgını etkisi ile üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler dolayısıyla fiyatlarda da değişkenliklerin görülebileceğini anlattı. Bu nedenle Erkoç, şu anda ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zaman olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Fiyatlarda düşüş yaşandığını ifade eden Erkoç, oranda ilgili olarak da rakam verdi. Sene sonu itibarıyla sıfır araçlarda arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığını söyledi. Erkoç, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen sektörün sene boyunca gelişme kaydettiğini belirtti. Aynı zamanda Erkoç, durumun fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirdiğini hatırlatarak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüşün yaşandığını aktardı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Erkoç, gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesi ile beraber talebin artacağını düşündüklerini söyledi. Bu noktada araba satın alma planlarını ertelemeyi düşünenler ileride fiyatların daha fazla yükselip yükselmeyeceğini de merak ediyor. Erkoç, talepte yükseliş yaşanması ihtimalinin geçtiğimiz yaz boyu gerçekleşen fiyat artışını da beraberinde getirebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Bunun yanı sıra 2021 yılında pandeminin devamıyla ilişkili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlamasının yaşanması halinde fiyatların artış gösterebileceğine dikkat çekti. Bütün bunların ışığında Erkoç, şu anda araç almak isteyenler için uygun bir dönem olduğunu belirtti.

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