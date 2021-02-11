İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum

İkinci el araç fiyatları düşer mi sorusu pandemi sürecinden beri en çok araştırılan ve yanıt aranan sorularından bir tanesi. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar en ucuz ikinci el arabalar ile ilgili de araştırma yapılıyor. Uzun süredir fiyatların yüksekliğiyle ilgili şikayet edenler, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer diye merak ediyor. İkinci el piyasasından satışların durduğuna dair de haberler geliyor. Galericiler önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtiyor. Bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ise satışlar Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50 düştü. Peki, bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar... İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi. AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi. Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı. Bu yılın ilk ayında, ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4'lük fiyat düşüşü gözlemlendi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 70 bin 580 adet ilandaki fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre en fazla fiyat düşüşü A ve B-SUV segmentinde belirlendi. FİYATLARDA DÜŞMEYE RAĞMEN SATIŞ YOK Son olarak artan taleple fiyatları ikiye ve hatta üçe katlanmış olan araçların satışı, banka faizlerinin de yükselmesiyle beraber durma noktasına geldi. İHA'nın haberine göre fiyatların düştüğünü belirten galericiler, düşmeye rağmen satış olmadığını belirtti. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını ifade etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, şu anda alım ve satımın tamamen durduğunu ve önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtti. Son 6 aydır sektörün durma noktasında olduğunu dile getiren Koyuncu, banka faizlerinin yükselmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi halinde piyasanın canlanacağını ifade eden Koyuncu, araç fiyatlarında bir miktar düşme olmasına rağmen satışın çok az olduğunu ve araç fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemediklerini ifade etti. İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı olan galerici Turgay Gümüş ise işlerinin 6 aydır durgun olduğunu ve okullar kapalı olduğu için ticari araçlarını satamadıklarını belirtti. Önceden 3 günde 17 adet araç sattıklarını dile getiren Gümüş, 6 aydır araçların ellerinde kaldığını söyledi. Genellikle öğrenci servisi sattıklarını ve okullar kapalı olduğu için bunların ellerinde kaldığını aktaran Gümüş, çok sayıda galericinin de dükkanını kapattığını ifade etti. Aynı zamanda Gümüş, fiyatların eskisi gibi olmadığını ve düştüğünü söyledi.