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İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araç piyasasında son durum

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.12.2020 14:53 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el araba satın almak için ikinci el araç piyasasında son durum ile ilgili araştırma yapıyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre %17 ve ekim ayına göre %34 düşerken ilana çıkan araçların %34’ü satıldı. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte detaylar…

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araç piyasasında son durum

İkinci el araba fiyatları ile ilgili vatandaşların yaptığı araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araba satın almak için piyasanın durumunu merak ediyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; kasımda Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre %17 ve ekim ayına göre de %35’lük düşüş görüldü. Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre %117 artış ile 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkanların %34’ü satıldı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte ikinci el araç piyasası son dakika gelişmeleri...

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

İkinci el araba piyasasında son durum çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Segment bazında ele alındığı zaman geçen ayın pazar lideri 46 bin 463 adetlik satış ve %41,7’lik pay ile C segmenti oldu. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı %82, hafif ticari araçların payı %18 olarak gerçekleşti. Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların %26’sını 1-4 yaş araçlar, %46’sını 5-10 yaş araçlar ve %28’ini 11 ve üstü yaş araçlar oluşturdu.

Yayınlanan rapora göre; kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim görülmedi. Bu senenin ocak ve kasım ayları arasındaki döneminde de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616’ya yükseldi. Satışlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %21 arttı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış yaşanmıştı. Ocak-kasım arasında dönemde ikinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı %83 olurken hafif ticari araçların payı ise %17 olarak kaydedildi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Vatandaşlar ikinci el araç fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri de merak ediyor. Birikimleriyle ikinci el bir araç satın almak isteyenler fiyatların düşeceği günü merakla bekliyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir yükseliş gösteren araç piyasasındaki fiyatların durumu ile ilgili Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker değerlendirmelerde bulundu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kasım ayında arzın çok olduğunu ancak talebin oldukça düşük seyrettiğini söyleyen Göker, pandemi etkilerinin kesin olarak hissedilmeye başlandığı nisan ayının ardından kasım ayının bu senenin en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü?

Göker, araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktardı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını söyleyen Göker, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçtiğimiz ayki fiyatlara paralel bir seyrin izlendiğinin gözlemlendiğini belirtti.

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Diğer yandan; yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşiminden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını arıyor ve günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bu verilerin içerisinde bireysel araç ilanlarına dair veriler yer almıyor. İkinci el araç ilanı, bir kuruluş veya kurum tarafından internetten tamamen kaldırıldığı zaman “satış” olarak sınıflandırılıyor.

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