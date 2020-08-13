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İkinci el araba fiyatları ne olacak? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar 1 milyonu aştı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

İkinci el otomobil piyasasında bir süredir yaşanan yükseliş vatandaşların ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunu sormasına neden oluyor. İkinci el araba fiyatları ne olacak ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar yetkililerden ve uzmanlardan gelen açıklamaları takip ediyor. 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunun yanı sıra ikinci el online pazarı satış rakamları açıklandı. Peki, satışlar ne durumda ve 2. el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

İkinci el araba fiyatları ne olacak? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar 1 milyonu aştı!

Uzun süredir vatandaşlar arasında tartışılan sorulardan bir tanesi de ikinci el araba fiyatları ne olacak sorusuydu. Kısa sürede ciddi artışların gözlemlendiği ikinci el araba fiyatları ve otomobil piyasası nedeniyle vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında temmuz ayının sonu itibarıyla satışların 1 milyonu aştığı kaydedildi.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı; geçtiğimiz ay, 2019 yılının aynı dönemine bakıldığında %66, bir önceki aya bakıldığında da %31 artış kaydetti. İkinci el araba fiyatları 2020 yılının temmuz ayında bir önceki aya göre %7.5 arttı. 2. el araba fiyatları 2020 yılında bir önceki yılın aralık ayına göre ise % 32.2 artış gösterdi.

İkinci el araba satışları ne durumda?

Fiyatlarda yaşanan yükselişin yanı sıra ikinci el araba satışları ile ilgili INDICATA tarafından ikinci el online pazar raporu paylaşıldı. Verilere göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarına bakıldığında temmuz ayında 238.614 satış yapıldı. 2. el araba satışı verilerine göre ilk 7 ayda satışların 1 milyonu aştığı kaydedildi.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 178 bin 81 adet araç satışı oldu. Bu adetlere bakıldığında satışların geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %20 yükseldiği kaydedildi. Geçtiğimiz sene aynı dönemde 981.881 satış yapılmıştı. Temmuz ayında gerçekleşen toplam ikinci el online satışların içerisinde binek araçların payı %84 olurken hafif ticari araçların payı ise %16 oldu.

İlana çıkan araç adedinin geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %43 arttığı ve 364.724 adet olduğu kaydedildi. Aynı zamanda ilandan kalkan araçların satılmış olduğu kabul edildiği takdirde ilanlara çıkmış olan araçların %65’i de satıldı. Satılan araçların %24’ünü 1 ile 4 yaşındaki araçlar oluştururken %52’sini ise 5 ile 10 yaş arasındaki araçlar oluşturdu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların %24’ü de 11 yaş ve üzerindeki araçlar oldu. Şimdi araç satın almak isteyen vatandaşlar 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Normalleşme süreciyle beraber vatandaşlarda düşüş beklentisi hakim olmakla birlikte ikinci el araba fiyatları düşüşte mi sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle getirilecek ikinci el araç satışı ile ilgili düzenlemeler nedeniyle ikinci el araba fiyatları düştü mü sorusu da soruluyor. Ancak yetkililerden henüz araç fiyatlarında belirgin bir düşüşün gözlemlendiğine dair açıklama gelmedi.

Raporlara göre de ikinci el araba fiyatları düşüyor mu yoksa yükseliyor mu şeklinde çıkarımlar yapılabiliyor. Rapora göre araç satışındaki artış ile beraber ikinci el araç fiyatları üzerindeki yükseliş de sürdü. İkinci el araba fiyatları ne olur sorusuna yanıt olarak şu an için ikinci el online pazarda temmuz ayına bakıldığında araç fiyatlarının haziran ayına göre %7,5 arttığı kaydedildi. 2019 yılının aralık ayına göre ise ortalama %32,2 artış oldu.

Bununla beraber 2019 yılının aralık ayında 50 bin TL olan herhangi bir ikinci el araba fiyatları için bu senenin temmuz ayında 66.100 TL’ye yükseldiği söylenebiliyor. 2020 yılı başından beri 2. el araba fiyatları konusunda en fazla artışın gözlemlendiği segment ise %35,4 ile B segmenti oldu.

INDICATA’ya ait raporda yer alan bu satış verileri ikinci el ticareti yapan kurumların ve kuruluşların online pazarda vermiş oldukları ilanlara dayanıyor. Veriler içerisinde bireysel araç ilanlarına dair veriler yer almıyor. Şimdi yeni bir ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar; 2. el araba fiyatları ne olacak ve 2. el araba fiyatları ne zaman düşer sorularına yanıt arıyor.

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