İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte taşıt kredileri son durum!

Geçtiğimiz hafta, ÖTV ile ilgili yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe giderken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el araç piyasasındaki değişim merak ediliyor. Özellikle ikinci el bir araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtını uzun süredir merak ediyor. Cari açık üzerinde olumsuz etkileri bulunan otomobil ithalatının azaltılabilmesi ve yerli üreticilerin desteklenebilmesi amacıyla belirlenen segmentlerde ÖTV oranı artırılmıştı. Gerçekleşen ÖTV zammı ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili oldu. Bu durum vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesine neden olurken hali hazırda artış trendi içinde olan ikinci el araba fiyatları da biraz daha yükseldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Taşıt kredileri son durum nedir?

TAŞIT KREDİSİ TALEBİ GERİLEDİ

Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden yapılan taşıt kredisi aramalarında geçen haftaya oranla %30 azalma yaşandı. İkinci el araba fiyatları artış gösterdiği için bazı vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Buna karşılık geçen hafta gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ile beraber taşıt kredisi talebinde de bir gerileme oldu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ÖTV düzenlemesi ve faizlerin yükselmesi ile beraber taşıt kredisi talebine dair bir gerileme görüldüğünü kaydeden Durmazoğlu, geçen haftaya göre bakıldığı zaman %30 civarında taşıt kredisinde daralma yaşandığını belirtti.