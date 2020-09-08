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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte taşıt kredileri son durum!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Gerçekleşen ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Fiyatlarda bir süredir yaşanan yükseliş nedeniyle ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yetkililer tarafından taşıt kredileri konusundaki talebin azaldığı belirtiliyor. İşte taşıt kredileri son durum

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte taşıt kredileri son durum!

Geçtiğimiz hafta, ÖTV ile ilgili yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe giderken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el araç piyasasındaki değişim merak ediliyor. Özellikle ikinci el bir araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtını uzun süredir merak ediyor. Cari açık üzerinde olumsuz etkileri bulunan otomobil ithalatının azaltılabilmesi ve yerli üreticilerin desteklenebilmesi amacıyla belirlenen segmentlerde ÖTV oranı artırılmıştı. Gerçekleşen ÖTV zammı ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili oldu. Bu durum vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesine neden olurken hali hazırda artış trendi içinde olan ikinci el araba fiyatları da biraz daha yükseldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Taşıt kredileri son durum nedir?

TAŞIT KREDİSİ TALEBİ GERİLEDİ

Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden yapılan taşıt kredisi aramalarında geçen haftaya oranla %30 azalma yaşandı. İkinci el araba fiyatları artış gösterdiği için bazı vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Buna karşılık geçen hafta gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ile beraber taşıt kredisi talebinde de bir gerileme oldu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ÖTV düzenlemesi ve faizlerin yükselmesi ile beraber taşıt kredisi talebine dair bir gerileme görüldüğünü kaydeden Durmazoğlu, geçen haftaya göre bakıldığı zaman %30 civarında taşıt kredisinde daralma yaşandığını belirtti.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte taşıt kredileri son durum!

Daralmanın önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğine vurgu yapan Durmazoğlu, senenin son çeyreğinde sıfır araç stokları oluşması ile beraber fiyatların dengeleneceğini tahmin ettiğini belirtti. Bu süreçte talebin de rayına gireceğine işaret etti. Taşıt kredisi konusunda beklentilerin ağustosa hızlı bir şekilde girdiğini aktaran Durmazoğlu, müşterilerin talep ettiği araçların sıfırlarının stoğunu bulabilmesinin önemini ifade etti ve şu an için bütün bayilerde sıfır araç stoğu ile ilgili problemler olduğuna değindi. Vatandaşlar da ne zaman araba alınır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek noktasında ikinci el araba fiyatlarının sıfır araba fiyatlarının üzerine çıktığını söyleyen Durmazoğlu, uygun faiz oranları ile beraber fiyatların ciddi bir biçimde sıçradığına dikkat çekti. Bunun kredilerin düşük olması ile yaşanmış bir durum olduğunu söyleyen Durmazoğlu, bugün gelinen noktada ise ÖTV düzenlemesi ve faizlerin artması konusunda yine talebe dair bir gerileme bulunduğunu belirtti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Araba fiyatları ne zaman düşecek ikinci el araç piyasası için en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, araç fiyatları ile ilgili artışın sebeplerine dair; 2020 senesinde geçtiğimiz yıla göre %100’e yakın bir artışın oluştuğunu söyledi. Artışların devam edip etmeyeceğine dair ise döviz kurunun etkili olduğunu aktardı. Döviz kurunda anormal bir artış yaşanmaması halinde fiyatların artmayacağını söyleyen Erkoç, ancak böyle bir yükselmenin yaşanması halinde artışın devam edebileceğine dikkat çekti. Ülkeye gelen araçların %80’e yakının ithal araç olduğunu belirten Erkoç, Türkiye’de üretilip montajı gerçekleştirilen araçların %20’ye tekabül ettiğini değerlendirdi. Sıfır araç yeni ikinci el bir araç satın almak isteyen vatandaşlar arasında ikinci el araba fiyatları ne olacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

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